På foreldremøte på skolen ble tobarnsmor Andrine Bruland sjokkert over hvor mye foreldre krever av skole og hvor kritiske mange foreldre er. I et innlegg i Bergens Tidende kaller hun foreldrenes oppførsel for ansvarsfraskrivelse.

– Jeg opplever at det er større ansvarsfraskrivelse nå enn tidligere. Foreldre legger mye ansvar på skolen på en kritisk måte, framfor å være positive.

Bruland ble opprørt over holdningene og tonen til foreldrene. Hun opplevde det som angrep, kritikk og uhøflige framtoning mot skolen.

– Fokus på «mitt» barn

– Rektor fikk nesten ikke snakket før det var i gang med kritiske spørsmål om andre ting, uten å rekke opp hånda og vente på sin tur, slik som vi forsøker å lære barna våre, og det var enormt fokus på «mitt» barn og det individuelle.

Bruland mener foreldremøter må være til for å skape et godt fellesskap for barna og av relevans for de som er på møtet, framfor fokus på de individuelle barna og detaljfokus.

ØNSKER KRITISKE FORELDRE: Assisterende rektor, Camilla G. Hagevold, mener det er viktig med brysomme foreldre. Foto: TV 2

– Dusjanlegg for femteklassinger, om det er strødd på fortauet på vinteren eller om hekken er for høy, er ikke det viktigste. Det viktigste er hvordan barna trives på skolen.

Disse spørsmålene kaller Bruland ansvarsfraskrivelse fra foreldrene sin side.

– Det er foreldre som har hovedansvar for sitt barn og oppdragelsen av sitt barn. Vi må ikke glemme å lære barna vanlig allmennkunnskap.

– Trenger kritiske foreldre

Assisterende rektor Camilla G. Hagevold kjenner seg ikke igjen i innlegget til Bruland, og svarte med en motkronikk i Bergens Tidende.

Hagevold har selv ledet foreldremøter og ønsker brysomme foreldre.

– Vi trenger foreldre som stiller kritiske spørsmål. De spørsmålene Bruland referer til i kronikken er ikke ansvarsfraskrivelse – de er legitime.

Hagevold forteller at det nettopp hviler et stort ansvar på skolen, som har lover og regler de må følge.

– Det er viktig at foreldre har krav og stiller spørsmål til skolen. De er viktige for å få til endringer.