Halvor Bakke slår tilbake mot romanseryktene med Rimi-Hagen

I juni meldte Se og Hør at tv-profilen Halvor Bakke (47) og Stein Erik Hagen (61) var et hemmelig par.

Da de i pinsen ferierte sammen på Hagens private yacht i Middelhavet, stilte bladet spørsmål om ekskjærestenes forhold.

– Haha, kall det hva du vil. Vi er svært gode venner og tilbringer mye tid sammen. Men kjærester..? Det får være mellom Halvor og meg, sa Hagen hemmelighetsfullt til Se og Hør den gang.

Avkrefter forholdet

Det påståtte kjærlighetsforholdet ble forsidestoff landet over, men nå avkrefter Bakke romansen overfor God kveld Norge.

– Det er et overgrep på privatlivet. Jeg forstår ikke at det er nødvendig å skrive om mitt privatliv og hvem jeg reiser på ferie med, på tur med eller spiser middag med. Og så setter man det i kontekst og skaper overskrifter for å selge ting som ikke er sant, forteller han i lørdagens God kveld Norge.

Bakke er blant annet kjent som interiørekspert i TV3-programmene «Homsepatruljen», «Norges styggeste rom» og «Eventyrlig oppussing». Sistnevnte program er han straks tilbake på skjermen med 20. september.

– Det er medaljens bakside. Jeg har masse forsider som jeg koser meg med i jobben min, og så må jeg på en måte legge det på kontoen for de tingene som ikke er så positive. Men jeg er ferdig, jeg har gått videre. Jeg er god på å legge ting bak meg, og så er det kjipt når man opplever det, fortsetter han.

I en e-post til God kveld Norge torsdag formiddag skriver Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen at forholdet er av offentlig interesse:

«Halvor Bakke og Stein Erik Hagen er to mektige personer som har søkt offentlighetens lys. Derfor er det av offentlig interesse hva som er forholdet mellom dem. Se og Hør har snakket med Halvor Bakke denne uka og vi oppfatter at vi har et godt og ryddig forhold.»

Det har ikke lyktes God kveld Norge å få en kommentar fra Stein Erik Hagen.

Har vært sammen før

Hagen og Bakke var et par i starten av 2000-tallet, men den gang var det vanskelig for Hagen å ha et forhold med en av samme kjønn.

– Ja, det er kjent at Halvor og jeg hadde et forhold for mange år siden, men det ble litt utfordrende. Jeg ville jo ikke innrømme at jeg var homofil. Ikke engang overfor meg selv, og i hvert fall ikke for omverdenen, sa Hagen til Se og Hør.