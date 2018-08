Her er de nye statsrådene

Torsdag formiddag ble det klart at det skjer omrokeringer i regjeringen, når Ketil Solvik-Olsen går av som samferdselsminister og Terje Søviknes går av som olje- og energiminister.

Klokken 11 fredag presenterte statsminister Erna Solberg skiftet av statsråder for kongen i Statsråd, før de nye regjeringsmedlemmene ble presentert på Slottsplassen.

Dette er endringene:

Ketil Solvik-Olsen går av som samferdselsminister.

Jon Georg Dale tar over som samferdselsminister.

Bård Hoksrud tar over som landbruksminister.

Terje Søviknes går av som olje- og energiminister.

Kjell-Børge Freiberg tar over som olje- og energiminister.

Bakgrunn: Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes går av.

– Folkelig type

TV 2s politiske kommentator, Aslak Eriksrud, sier at det ikke er mange som hadde trodd at Bård Hoksrud hadde blitt statsråd for noen år siden. Etter å ha innrømmet å ha kjøpt sex på en tur til Riga, trakk Hoksrud seg fra alle verv i politikken.

– Jeg tror ingen, selv ikke Bård Hoksrud selv, så for seg at han skulle kjøre inn på Slottsplassen i sort bil og sette seg ned ved kongens bord noen år senere, sier Eriksrud, som mener Hoksrud har kjempet for å rehabilitere seg selv.

Til tross for Hoksruds noe brokete politiske fortid, var det ingen tvil om at det var mange som ønsket å sende sine lykkeønskninger med han inn i sitt nye embete. Da han ble presentert sammen med de andre statsrådene på Slottsplassen ved 11.15-tiden fredag, ble han nedlesset av blomster.

– Han er en folkelig type og blir nå på en måte Frp-grasrotas mann i regjering etter at både Sylvi Listhaug og Per Sandberg har ramlet ut av regjeringen, sier Eriksrud.​

Tøff sommer for Dale

Jon Georg Dale ble valgt inn i Erna Solbergs regjering i 2015, som landbruks- og matminister.

Han kommer fra volda i Møre og Romsdal og er faglært som kjøttskjærer. Han har tidligere vært statssekretær i finansdepartementet og samferdselsdepartementet.