Kjæresteparet Tonje og Lene er klare for Farmen – slik skal de holde forholdet skjult for de andre på gården

Foreløpig har de tenkt å holde litt avstand til hverandre og unngå å snakke om temaer som kan trigge at de må fortelle hele sannheten, slik som kjærester og forhold. De er også forberedt dersom noen avslører dem underveis.

– Vi må legge oss helt flate den dagen de finner ut at vi er sammen. Og prøve å la de forstå hvorfor vi gjorde det slik. Folk vil kanskje føle seg sviktet, for man blir jo nære der inne, sier Tonje.

Vil bryte ned fordommer

I tillegg til at paret ønsker å vinne hytte og bil, ønsker de også å nå ut med et viktig budskap til det norske folk.

– Når vi går inn som et lesbisk par, da vil det man brenner mest for være å normalisere det å være et homofilt eller lesbisk par, konstaterer Tonje.

De ønsker å fremme mangfoldet blant lesbiske og homofile og gjøre fordommene og stereotypiene der ute til skamme.

Tonje forklarer at stereotypiene ofte oppstår i bygdenorge, hvor oppfatningen er at lesbiske jenter kun er de med kort hår og saggebukser. Slik er det nødvendigvis ikke.

– Ingenting er mer riktig eller feil enn den andre. Når du er i Oslo, så er det ikke slik at du må være maskulin eller feminin, folk er forskjellige, samme som enhver hetro person er forskjellig, forklarer Tonje.

– Jeg tror det er mye uvitenhet der ute. Om vi klarer å få frem at det ikke spiller noen rolle om man er mann og kvinne eller to kvinner – at vårt forhold er som alle andres. Vi småkrangler, har det gøy, er like på noe og ulike på annet. Det er viktig for oss å få frem, at man ikke blir satt i en bås – sånn og sånn skal lesbiske være, sier Lene.

