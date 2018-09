Dette ble for mye for Sverigedemokraterna

«It's alright. I'm only bleeding», står det på kunstverket som henger over t-banesporet på Slussen i Stockholm.

Men for Sverigedemokraterna i den svenske hovedstaden er tegningen av den menstruerende kvinnen langt ifra «alright». De går til valg på å fjerne denne type kunst i kollektivtrafikken.

– Etter hva jeg har forstått så har det vekket sterke reaksjoner. Det føles intimt, privat, det stikker seg ut og det provoserer, sier partiets kulturpolitiske talsperson, Aron Emilsson til SVT, som først omtalte saken.

Vil ha maleri fra 1770

Kunstneren som står bak tegningene er Liv Strömquist. Stockholms undergrunnsstasjoner er kjent for å prydes av kunst, og Strömquists verk har også fått internasjonal oppmerksomhet, blant annet i The Guardian, BBC og i flere tyske aviser.

Foto: Riksdagen

Utstillingen heter «The Night Garden» og viser – i tillegg til menstruerende kvinner – nakne menn, dyr, natur og kvinner med ubarberte legger.

Det er upassende motiver, mener det konservative partiet.

– Det viktige er at det som stilles ut i det offentlige rom er forankret hos medborgerne, og spesielt de nærboende som oftest befinner seg i miljøet, slik at man kan identifisere seg med det, sier Emilsson til SVT.

SD ønsker heller å fylle offentlige rom med kunst som viser stedets historie. I en illustreres dette med et eldre bymaleri av Stockholm fra 1770-tallet.

Lokallaget til SD i Stockholm mener det er et problem at en betydelig del av innflyttere til Stockholm «mangler grunnleggende kunnskaper om Stockholms lokale historie, og dermed en forankring og forståelse av regionen og dens utvikling», heter det på partiets nettsider.

– Generelt må vi jobbe mer med å vise hvordan stedets historie, identitet og kulturelle arv har sett ut, mener Eriksson.

VIL BYTTE UT: Sverigedemokraterna viser tydelig hva de mener om den nåværende kunsten som er å se i Stockholms undergrunnsstasjoner.Foto: Sverigedemokraterna/Facebook







– Hvorfor skal kvinnekroppen gjemmes?

Feministisk Intiativ (FI) i Sverige reagerer sterkt på utspillet til SD.

– Vi ser daglig seksualisering av kvinner i form av reklamekampanjer overalt. Derfor blir det helt latterlig og absurd at man skal reagere på dette, med argumentet om at det er for privat og intimt, sier Sofia Bellucci i FI.