Smitte ved stikk av infisert Culex-mygg står for over 90% av tilfellene. Det er også påvist at andre myggarter kan fungere som vektorer, for eksempel Aedes-arter. Viruset er påvist hos over 40 myggarter.



Flått kan fungere som vektor, men spiller sannsynligvis en liten rolle i smittespredningen. Viruset må formeres og spres til myggens spyttkjertler før mennesker eller dyr kan smittes gjennom stikk. Denne prosessen tar tid og er temperaturavhengig.



Det norske klimaet vil redusere sannsynligheten for at mygg overlever lenge nok til å smitte mennesker eller dyr. Viruset kan ellers overføres ved blodoverføring, organtransplantasjon, stikkskader og fra mor til barn under graviditet, fødsel og amming.

Kilde: Folkehelseinstituttet