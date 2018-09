Skoda-vitsene har forlengst stilnet, og merket har i flere år økt salget sitt kraftig. Den reisen det tsjekkiske bilmerket har vært gjennom de siste tiårene har virkelig vært imponerende.

Nå gjør de seg klare til en ny fase, gjennom en konseptbil som avslører designet for neste generasjon av de sporty RS-modellene – og en helt ny kompaktbil.

Vision RS-konseptet skal debutere på bilutstillingen i Paris som åpner dørene i starten av oktober.

Erstatter Rapid

Før verdenspremieren viser Skoda frem sine egne skisser. I tillegg får vi en video som viser hvordan Vision RS tar form i designavdelingen, ledet av designsjef Oliver Stefani. Den kan du se nederst i denne saken.

I praksis er det ventet at dette blir arvtakeren til dagens Rapid. Det er en kompakt, praktisk og fornuftig bil – som ikke akkurat markerer seg med heftig design. Det har Skoda tydeligvis tenkt å gjøre noe med.

Ikke akkurat noe fyrverkeri av en bil – Rapid er Skoda på sitt mest fornuftige.

Mer avansert

Det som i praksis er en Golf-rival blir nemlig nå langt mer sporty. Det starter med smale og skarpe frontlykter. Bakenden domineres av en kraftig støtfanger og en aerodynamisk utformet takspoiler. Samtidig har de dratt taket langt bakover, det er viktig for innvendig plass. Vision RS er 4.356 mm lang, 1.810 mm bred, og kun 1.431 mm høy. Akselavstanden er på 2.650 mm.

Det er også ventet at nye Rapid teknologisk sett blir langt mer avansert enn dagens modell. Det handler blant annet om mye nytt utstyr, både på luksus- og sikkerhetsfronten. Her nyter Skoda (veldig) godt av at de er en del av Volkswagen-konsernet.

Skoda har fått lov til å dra på mer på design de siste årene, det viser også denne designskissen tydelig.

Dra på mer

Konseptbilen skal altså dessuten gi oss en smakebit på RS-designene de kommende årene. Dette har Skoda hatt suksess med lenge. I praksis har RS-modellene gitt sporty design og mer motorytelse, til priser som har har ligget godt under de fleste konkurrentene.

Dette blir også svært viktig for Skoda de kommende årene. Ambisjonen er å løfte merket over de mest folkelige på markedet. Da blir design og mer "må ha-faktor" viktig.

Derfor kan vi nok også vente oss at Skoda vil dra på mer designmessig på alle modellene sine etter hvert som de skal erstattes.

