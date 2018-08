Det var like før klokken 02 natt til fredag at politiet ble varslet om hærverk på tre biler og én motorsykkel i Kirkegata på Møllenberg i Trondheim.

– Motorsykkelen ble veltet inn i en annen bil og påført skader. I tillegg er det kastet stein på flere biler, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim til TV 2.

Politipatruljer søkte etter gjerningspersonen, men uten resultat.

Et par timer senere ble politiet varslet om mer hærverk. Litt etter klokken 04 ble de nemlig kontaktet av en person som hadde hørt noen lyder på Møllenberg. Politiet rykket ut til området, og oppdaget at flere biler og motorsykler i Nedre Møllenberg Gate var utsatt for hærverk.

– Vi sendte flere patruljer til området, som meldte tilbake at fire motorsykler var veltet og skadet, og at det i tillegg var skader på til sammen fire biler, sier Lægdheim.

Politiet tror at denne saken har sammenheng med hærverket i Kirkegata tidligere på natten.

– Vi har forsøkt å nøste i dette på stedet, og sikre spor i den grad det er mulig. Vi har opprettet sak og vil etterforske videre, forklarer operasjonslederen.

– Vi er selvsagt interessert i opplysninger dersom noen har sett eller hørt noe i Møllenberg-området i natt, legger hun til.