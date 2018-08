​Han ble møtt av en jublende menneskemasse, slik han er vant til. Natt til fredag norsk tid gikk den amerikanske presidenten på scenen i Evansville, Indiana. Det gikk under fem minutter før Donald Trump kom med sitt første angrep på media.

Folkefiender

«De er forferdelige mennesker. Uærlige», brølte han inn i mikrofonen og pekte mot gruppen med journalister bak i salen. «Ikke alle er uærlige, men 85 prosent av dem er det», fortsatte han og ble belønnet med kraftig buing mot journalistene. «Fake news», ropte han.

Tidligere på dagen hadde han tvitret følgende: «Jeg kan ikke få gjort det klart nok hvor totalt uærlige media er. Sannhet betyr ikke noe for dem, de har bare sitt hat og sin agenda. Dette inkluderer bøker med usant innhold, som kommer ut om meg hele tiden, alltid anonyme kilder, og rent oppspinn. Folkefiender!»

KRITISERER MEDIA: President Trump gikk hardt ut mot media både under møtet i Evansville og på Twitter. Foto: Skjermdump

Skjørtejeger

Målet er selvfølgelig å få velgerne til ikke å tro på nyheter som er negative for Trump. På 80-tallet studerte jeg journalistikk i USA. Et par ting ville jeg nektet å tro om fremtiden den gangen. Det ene var at en amerikansk president skulle gå til et slikt hardt angrep på ett av demokratiets fundamenter. Det andre, vel, at Donald Trump noen gang skulle bli president. Den gangen var han mest kjent for å være en styrtrik skjørtejeger (det med styrtrik var kanskje kraftig overdrevet).

En enslig kvinne ropte slagord mot Trump, og ble raskt eskortert ut av kraftige menn. «I morgen kommer alle journalistene til å hevde at var mange demonstranter i salen.» Nei Donald Trump. Det er ikke slik seriøse journalister jobber. Og hvorfor i all verden skulle vi gjøre det? Vår agenda er tuftet på videreformidling av sannhet.

Løgner

«De er uærlige hele gjengen», fortsatte han. «Hver gang jeg sier fake news skrur de av kameraene og later som om det er teknisk feil», løy presidenten i en tale som ble direktesendt i flere kanaler. Løgnen ble avslørt av alle som så den på TV. I salen buet forsamlingen igjen mot journalistene. Mer ampert enn sist. Han vet å spille på hat, den amerikanske presidenten.

Så fortalte han om hvordan media diktet opp at det var tomme stoler i salen da han talte til flere tusen tilhengere i West Virginia i forrige uke. Unnskyld meg, president Donald Trump. Jeg var i salen. Det var tomme seter der. Ikke mange, men noen hundre. Og jeg har ikke sett at noen medier har gjort et stort nummer ut av det. Amerikansk politikk flommer over av langt viktigere saker, som at dine tidligere medarbeidere har vendt seg mot deg, og at

amerikanerne er kraftig skuffet over hvordan du ignorerte sorgen over senator John McCains bortgang. Noe som kan ha bidratt til at demokratene gjør det bedre i mellomvalget.

Besettelse

«Journalistene kommer til å skrive at entusiasmen var lav på dette møtet», fortsatte han. «De tror de er eliten, men jeg gikk på bedre skoler enn dem. Og gjett hva – Jeg er president. De er ikke.» Full applaus.

Joda, vi journalister kan nok beskyldes for å være besatt av Trump. Men gudene skal vite at han er besatt av oss. Presidentens oppførsel tyder på at han har noe å skjule. At etterforskningen av Russlands forsøk på å påvirke presidentvalget i 2016 vil føre med seg enda flere dårlige nyheter.

Riksrett

Det kan virke som om Trump har flere planer for å stanse den dårlige nyhetsstrømmen enn å hevde at media lyver. For da han snakket om FBI og justisdepartementet natt til fredag, var han opptatt av å forklare hvor dårlig ledelse de to institusjonene var underlagt: «Det er skammelig det som skjer. Jeg ønsket å holde meg unna, men på et eller annet tidspunkt vil jeg bli nødt til å involvere meg. Hele verden forstår det.» En klar advarsel om at presidenten kan komme til å stanse etterforskningen. En overlevelsestaktikk USAs 37. president forsøkte seg på. Hvem det var? Richard Nixon.

Men Donald Trump venter nok til etter kongressvalget i november. Det er ingen stor overraskelse om justisministeren og spesialetterforskeren får fyken dagen etter valget hvis demokratene får flertall i Representantenes hus. Et simpelt flertall er nok til å stille presidenten for riksrett.