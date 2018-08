Minst fire mennesker mister livet i en alvorlig kollisjon mellom en buss og et vogntog i nærheten av Thoreau i den amerikanske delstaten New Mexico torsdag. I tillegg er en rekke personer fraktet til sykehus etter det voldsomme sammenstøtet.

Nyhetsbyrået Associated Press (AP) skriver at foreløpige undersøkelser viser at vogntoget, som kjørte motsatt vei, punkterte og frontkolliderte med bussen i motgående kjørefelt.

Ulykken skjedde på Interstate 40, en viktig hovedvei i området. Bilder fra stedet viser at både bussen og lastebilen fikk enorme skader.

Vitner beskrev situasjonen som kaotisk etter ulykken. Ifølge den lokale tv-stasjonen KRQE hadde flere av passasjerene store problemer med å komme seg ut av bussen, og redningsmannskapene måtte derfor redde dem ut via vinduene.

– Det var forferdelig. Folk forsøkte å klatre ut av vinduene på bussen. Vitner forsøkte å hjelpe folk ved å hente stiger fra bilene sine og få disse til bussvinduene for å hjelpe passasjerene, sier et vitne til tv-kanalen.

– Når vi passerte det veltede vogntoget, var alt i vogntoget spredt utover veien. Det var en katastrofe. Du forsto at folk var i nød, skrik kom fra bussen, legger vitnet til.

Busselskapet Greyhound opplyser at 49 passasjerer var om bord i bussen, som var på vei fra Albuquerque til Phoenix.