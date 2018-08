Mannen fra De britiske jomfruøyene har slått Warholm to ganger i år, og har rundt tidelen bedre personlig rekord. Likevel hyller han Warholm som mannen som setter standarden på langhekken, og dytter nivået framover.

— Karsten er virkelig en smart løper. Man vet aldri hvor man har han. Og han ser ut til alltid å ha noen knep som han kan trekke opp av skjorta, ler McMaster.

– Vi er ekte mannfolk

Sammen med Warholm, Copello, og Samba, har McMaster definitivt bidratt til å gjøre 400 meter hekk til en av de største attraksjonene i Diamond League. I Zürich var det den siste øvelsen på programmet. Det sier mye om den nyvunnede statusen øvelsen har fått. Mye takket være de tette duellene, og de mange profilene.

– Endelig har folk skjønt det. Jeg har sagt det lenge. 400 meter hekk er en meget krevende øvelse der man trenger fart, utholdenhet, koordinasjon, og god teknikk. Alle kan løpe rett fram i 400 meter. Det er vi som er de ekte mannfolkeene, smiler han.

I likhet med Warholm er han usikker på hvordan sesongen skal legges opp neste år. VM kommer seint, først i oktober.

– Det er hovedmålet, så får jeg finne en måte å komme i form på. Jeg har ikke snakket om detaljene med treneren min ennå, sier McMaster.

Inspirert Warholm

Det sure tapet mot McMaster legger ikke en demper på motivasjonen til Warholm.

– Jeg vil vinne hver gang jeg står på start. Det er det jeg trener for. Og jeg hadde vanvittig lyst på det trofeet i dag. Men jeg kan ikke gjøre annet enn å jobbe steinhardt, og ta det neste år, sier Warholm.

Han understreker at han gjør det vanskelig for seg selv, når han gang etter gang i Diamond League i år har måttet svare for "bare" å tatt andreplass.

– Jeg legger lista høyt, men sånn må det nesten være. Men jeg føler jeg alltid er med og kjemper om seier. Og det er det viktigste, sier Warholm.