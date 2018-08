Følg trekningen til gruppespillet fredag fra 12.45 her i livesenteret!

Rosenborg og Sarpsborg 08 er blant de 48 lagene som ligger i bollene når UEFA fredag trekker Europaligaens gruppespill.

De to norske lagene tok seg begge videre i dramatiske omstendigheter torsdag, og skal nå potensielt ut og spise kirsebær med noen av de aller største europeiske fotballstormaktene.

Se sammendrag fra RBKs seier i vinduet øverst!

Begge de to norske lagene er rangert nederst i Europaligaens rangstigen i pott nummer fire, og kan trekke giganter fra samtlige av de tre nivåene over.

– Det blir en fest, og med den erfaringen Sarpsborg 08 har fått og opplevelsene de vokser på, så er det ikke bare for Arsenal eller hvem som helst å hente poeng der. Denne klubben har fått et kjempeløft inn i gruppespillet, og der skal de bare kose seg, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Han mener sarpingene bør håpe på giganter som motstandere fremfor enklere sportslig motstand.

– Det må være gøy å få best mulig motstand. Nå er målet nådd, og nå handler det om å få gode opplevelser. Uansett hva som skjer i gruppespillet, så vil de vokse på å møte gode motstandere foran et vanvittig bra hjemmepublikum, sier Hangeland.

Erik Huseklepp er enig, og nevner konkret to lag som vil være enormt å få til Østfold.

– De må håpe på Milan, Arsenal og lag i den sjangeren der. Nå er de i gruppespillet, og da ønsker man litt storfisk på besøk, sier Erik Huseklepp.

Mathisen tror RBK kan gå videre

RBK har noe bedre europeiske resultater, men blir allikevel også å finne på nivå fire i seedingen, som det nest best rangerte laget der. Det ble klart da også de siste storklubbene i Europa tok seg gjennom kvaliken på bekostning av klubber som potensielt ville vært rangert under RBK på rangstigen. Jesper Mathisen mener allikevel trønderne har sjanse til å avansere om de er heldige med trekningen.

– Det kan bli utrolige kamper. Jeg håper både Sarpsborg og Rosenborg får morsomme kamper. Rosenborg har et lag som kan gå videre, men man vet aldri med Sarpsborg. De scoret nok en gang på bortebane, og de har vært såpass flinke til det at de nå er i gruppespillet. Det er et eventyr. Det var ingen som trodde det for et par år siden. Det er stort for norsk fotball, sier TV 2s fotballekspert.

UEFA har ikke offisielt offentliggjort seedingen, men koeffisienten tilsier at den blir som nevnt i tabellen.