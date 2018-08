Da den blå-blå regjeringen tok styringen over Norge for fem år siden var det en historisk dag: For første gang var Fremskrittspartiet med i en regjering.

Siden den gang har det vært mange omrokkeringer i regjeringskabalen, og det er Frp som har stått for desidert flest.

Hele femten ganger har de byttet statsråd.

Syvkløveren Frp trådte inn i regjering med i 2013 var:

Siv Jensen (finansminister)

Robert Eriksson (arbeids- og sosialminister)

Solveig Horne (barne- og likestillingsminister)

Sylvi Listhaug (landbruks- og matminister)

Tord Lien (olje- og energiminister)

Ketil Solvik-Olsen (samferdselsminister)

Anders Anundsen (justisminister)

Nå som Solvik-Olsen trekker seg er det kun sjefen selv – partileder Siv Jensen – som har holdt statsrådposten sin i fem år. Resten av de første Frp-statsrådene har alle forsvunnet ut av sine respektive statsrådkontorer over årene.

– Viser kontinuitet

Avtroppende samferdselsminister Solvik-Olsen mener dette både viser kontinuitet og en fornyelsesevne.

– Det viser både kontinuitet med Siv Jensen, men også en evne til å fylle på med nytt, sier han.

I tillegg til Solvik-Olsen ble det også klart torsdag at hans partifelle Terje Søviknes er ferdig som olje- og energiminister. Han skal ønske seg tilbake til lokalpolitikken i Os, og etterfølges etter det TV 2 erfarer av Kjell-Børge Freiberg.

– Et lite tegn på svakhet

Aslak Eriksrud, TV 2s politiske kommentator, påpeker at det spesielt det siste året har vært mange statsrådskifter for Frp.

– Sånn sett er det et lite tegn på svakhet, men Frp har sittet i regjering i fem år. I likhet med andre regjeringer har de hatt både gode og dårlige statsråder. De fleste avskjedene har vært relativt udramatiske. Noen har gått av fordi de har gjort en for dårlig jobb, mens noen andre rett og slett har dummet seg, sier han og sikter til måten Sylvi Listhaug og Per Sandberg har forsvunnet ut det siste året.

Han tror imidlertid ikke at Solvik-Olsen og Søviknes' avganger vil få like store utslag på meningsmålingene som Listhaug og Sandbergs avganger fikk.

TV 2s politiske reporter Kjetil Løset påpeker blant annet at avgangen til Solvik-Olsen ikke var så uventet.

– Den var delvis ventet. Solvik-Olsen inngikk en avtale med kona for fem år siden da de først gikk inn i regjering om at han skulle få lov til å være statsråd i fire år. Så ble de enige om at han skulle få fortsette litt til, men nå er det konas karriere som skal prioriteres, forklarer Løset.