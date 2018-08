Liverpool fikk en knalltøff trekning i Champions League med Paris Saint-Germain, Napoli og Røde Stjerne.

Så kom beskjeden om at Liverpool skal ut mot Chelsea i tredje runde av Ligacupen.

– Det er jo to mareritt-trekninger på en dag, men samtidig er jeg rimelig sikker på hvordan Jürgen Klopp kommer til å selge inn disse trekningene. Han kommer til å si «husk at det er vanskelig for dem også». Han driver og bygger en skikkelig «go» i det laget, sier TV 2s ekspert Brede Hangeland.​

– Man kan godt si som Liverpool-supporter, spiller eller trener at det er tunge trekninger, men det er ingen av dem som skal møte Liverpool som hadde lyst til å få dem heller. De kommer til å ta den utfordringen som de bør ta den, nemlig gjennom å være offensive, fortsetter Hangeland.

Manchester United-manager José Mourinho møter sin tidligere elev fra Chelsea-tiden, Frank Lampard, som er manager i Derby

Hele trekningen:

West Brom v Crystal Palace

Arsenal v Brentford​

Burton Albion v Burnley

​Wycombe v Norwich

​Oxford United v Manchester City

​West Ham v Macclesfield

Millwall v Fulham

Liverpool v Chelsea​

​Bournemouth v Blackburn

​Preston v Middlesbrough

​Wolves v Leicester

​Tottenham v Watford

​Blackpool v QPR

​Everton v Southampton

​Manchester United v Derby

​Nottingham Forest v Stoke

Kampene spilles i den siste midtuken i september.