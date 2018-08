Se sammendrag øverst!

Shkëndija-Rosenborg 0-2 (1-5 sammenlagt)

Rosenborg er klare for gruppespillet i Europaligaen etter 2-0-seier borte mot Shkëndija i siste kvalikhinder torsdag.

Dermed endte det 5-1 sammenlagt, etter trøndernes seier på hjemmebane forrige uke, og RBK er klare for Europaligaens gruppespill for andre år på rad.

Det skjedde imidlertid langt ifra uten dramatikk, for RBK var under massivt press hele den første timen av kampen, og lenge avhengig av en enorm keeper bakerst i André Hansen som reddet to straffespark og også leverte flere andre utrolige varianter.

– Han bør snart få gater i Trondheim oppkalt etter seg, sa TV 2s kommentator Marius Skjelbæk etter Hansens andre strafferedning kun minutter ut i 2. omgang i Skopje.

Keeperhelten: – Artig å få lov til å skinne litt

Hansen selv var ydmyk etter kampslutt.

– Det ble en interessant kamp som målmann, særlig med to straffer. Men til syvende og sist handler det om en lagprestasjon, også selvfølgelig om å krydre det litt individuelt. I Rosenborg er det stort sett de offensive spillerne og de fremste gutta som får lov til det, så det er artig å få lov til å skinne litt selv, sa keeperhelten til TV 2 etter kampslutt.

Han innrømmet også at det ligger studier av straffeskytter bak.

– Det er flere straffer jeg har gjort forarbeidet på tidligere i karrieren som man ikke rekker ned på. Man rekker ikke å tenke så mye. Men etter den andre straffen tror jeg brodden ble litt tatt ut av dem. De skjønte vel at i dag var ikke dagen. Jeg er veldig glad, veldig stolt og veldig fornøyd med at vi nok en gang kommer oss inn i et europeisk sluttspill, sa Hansen.

Halvveis ut i 2. omgang scoret så RBK 1-0-målet som avgjorde, før Tore Reginiussen satte inn 2-0 i sluttminuttene og defintivt sendte Rini Coolens lag til Europacupen.

– Denne stallen er ikke bygget bare for å kjempe i Norge. Den er bygget også for å kjempe ute i Europa. Dette har vært en festaften, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

– Når du vinner 5-1 over to kamper, fortjener du å gå videre. Et veldig godt resultat, sa RBK-trener Rini Coolen etter kamsplutt.

Makedonsk sjansebonanza og straffebom nummer én i 1. omgang

Vertene var imidlertid nære ved å ta ledelsen flere ganger i oppgjøret, og først etter et kvarter, da et frispark fra Besart Ibraimi gikk via to hjemmehoder, skiftet redning og satte André Hansen på en virkelig prøve. En enorm reaksjon hindret baklengsmål, og Shkëndija

– Det er en redning i ypperste verdensklasse. Og heldigvis for Rosenborg ble det dømt offside, sa Jesper Mathisen.

Fire minutter senere måtte Hansen i aksjon igjen, da samme Ibraimi gikk i bakken og skaffet kveldens første straffespark. Han prøvde seg selv fra elleve meter, men et tigersprang nede i venstre hjørne sørget for strafferedning nummer én fra RBK-keeperen.

Kun minuttet senere var det Izair Eminis tur til å bomme på en enorm sjanse inne i RBKs boks. Han skjøt utenfor fra meget god posisjon.

– De blir til tider rundspilt nå. Den sjansen der er, om ikke like stor som en straffe, så i hvert fall veldig stor, kommenterte Mathisen.

– Rosenborg har hatt griseflaks som har sluppet unna baklengs, sa hovedkommentator Marius Skjelbæk.

Etter drøye halvtimen, og et vedvarende press fra de rødsorte vertene, måtte kommentatoren nærmest gjenta seg selv like etter nok en halvsjanse.

– Rosenborg blir spilt ball-i-hatt med i Makedonia, sa Skjelbæk da.

Hansens andre strafferedning

RBKs enorme keeperprestasjoner fortsatte i 2. omgang, og allerede tre minutter ut i omgangen kom strafferedning nummer to. Hansen lå denne gang som en tiger i sitt høyre hjørne, da Izair Emini forsøkte seg fra elleve meter.

– To feberredninger på straffer. De kunne, skulle og burde vært i ledelsen, men André Hansen nekter å la baller slippe forbi seg. Han bør snart få gater i Trondheim oppkalt etter seg, kommenterte Skjelbæk.

– Vi hyller ham fra Skopje og helt opp til månen. For en keeper! sa Mathisen, og hadde knapt rukket å trekke pusten før Hansen igjen leverte en solid redning på et skudd fra distanse.

– De har hatt englevakt. De har vært utrolig heldige. Men det er lov å ha en god keeper, sa TV 2s fotballekspert noen minutter senere da han hadde fått summet seg etter den opprinnelige euforien.

Synkronmål sørget for RBK-jubel

Snaut halvveis i omgangen kom så RBK-scoringen som langt på vei avgjorde hele oppgjøret. En andreball etter corner havnet i beina på Issam Jebali, som dro av en forsvarer. Deretter ble det løsnet skudd, men om det var Jebali selv eller lagkamerat Even Hovland som avsluttet var umulig å si utifra TV-bildene. Ballen suste uansett i nettet, og Rosenborg kunne

– Tåskudd fra Hovland, var det ikke det da? Jebali scorer kun fine mål. Det der så ut som et Hovland-mål. Det er umulig å se, lo Mathisen fra kommentatorplass.

– Det spiller jo ingen rolle. Rosenborg er i ledelsen i Skopje. Vi må ha fotofinish. Det er umulig å se. Synkronmål, sa Skjelbæk.

Bendtner ut med skade

Snaut 20 minutter før slutt oppstod et skår i gleden for RBK-fansen da Nicklas Bendtner gikk ned for telling etter et skudd.

– Han har trøblet litt med muskulaturen helt siden før VM. Det er nok unektelig en strekk for «lorden», sa Skjelbæk.

– Det er aldri noe godt tegn når en spiller legger seg ned etter å ha løsnet et skudd sånn som det der. Vi får håpe det ikke er alvorlig, men han tar seg til baksiden av låret, og det er alltid skummelt, sa Jesper Mathisen.

Selv uten Bendtner på banen punkterte dog RBK kampen. Et innlegg fra Vegar Eggen Hedenstad fant Tore Reginiussen, som fra fem meter stanget 2-0 i nettet og dermed sikret både seier og avansement for Rosenborg.

– Det var hett rundt ørene. Vi forventet at de skulle komme offensivt ut og styre, men vi forventet det ikke så voldsomt. Vi får takke for at vi har en keeper i aller ypperste klasse. De straffene kunne blitt kostbare. At vi slår dette laget 5-1 over to kamper er særdeles flatterende, men vi scorer to mål på bortebane, og selv om resultatet lyver, så er vi utrolig fornøyde med å ha tatt oss videre, sa Reginiussen til TV 2 etter kamsplutt.

To norske lag til Europa

RBK-avansementet betyr at Norge skal være representert med to lag i Europaligaens gruppespill denne sesongen. Tidligere på kvelden torsdag tok Sarpsborg 08 seg videre på bekostning av Maccabi Tel Aviv fra Israel.

– Norsk fotball har fått mye kritikk de siste årene, både når det gjelder klubbfotball og landslagsfotball, og mye av det har vært helt korrekt. Men nå har vi altså to norske klubblag i gruppespillet i Europa, og vi har også et landslag som har begynt å vinne fotballkamper, sier Mathisen.

Følg trekningen til gruppespillet fredag fra 12.45 her!