Argentina hadde verdens høyeste styringsrente fra før med 45 prosent, og styrker denne posisjonen nå som den har økt til 60 prosent.

Til sammenligning har Norges styringsrente ligget uendret på 0,5 prosent siden mars 2016.

Styringsrenten er sentralbankens viktigste verktøy for å holde styr på landets økonomi.

Svekket valuta

Det drastiske tiltaket ble iverksatt for å forsøke å bremse det enorme verdifallet til den argentinske pesoen.

Valutaen har svekket seg 49 prosent mot den amerikanske dollaren så langt i år, ifølge Bloomberg. Bare torsdag svekket den seg 9,6 prosent mot dollaren.

Styringsrenteøkningen ble innført til tross for at Argentinas president Mauricio Macri og sjefen i Det internasjonale pengefondet (IMF) Christine Lagarde dagen før ble enige om å framskynde utbetalingen av et lån på 50 milliarder dollar for å stabilisere den økonomiske situasjonen.

– De har ikke noe valg

Nå frykter investorer at Sør-Amerikas tredje største økonomi kan kollapse hvis landet ikke makter å nedbetale gjelden sin.

Da president Macri ble valgt inn i desember 2015 var det med lovnader om å få inflasjonen og den massive gjelden ned på et kontrollerbart nivå gjennom gradvise endringer. Det alternativet virker ikke lenger å være en realitet.

– Markedet gir dem ikke noe valg. Det tvinger dem til å gjøre dette, sier Edwin Gutierrez i investorfirmaet Aberdeen Standard Investments til Bloomberg.