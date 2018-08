Se Champions League på TV 2 Sumo og TV 2s kanaler!

Torsdag ble gruppespillet i Champions League trukket, og det er duket for flere store oppgjør utover høsten.

Juventus-Manchester United, Barcelona-Tottenham og PSG-Liverpool er bare tre av godbitene som forekommer allerede på gruppespillstadiet.

Se video fra trekningen i vinduet øverst!

Her er puljene:

A: Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

C: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Røde Stjerne Beograd

D: Lokomotiv Moskva, FC Porto, Schalke 04, Galatasaray

E: Bayern München, Benfica, Ajax, AEK Aten

F: Manchester City, Sjakhtar Donetsk, Lyon, Hoffenheim

G: Real Madrid, Roma, CSKA Moskva, Viktoria Plzen

H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

– Eim av dødens gruppe for både Manchester United, Liverpool og Tottenham

Blant annet skal Cristiano Ronaldo i sin nye klubb Juventus altså returnere til sin gamle hjemmebane Old Trafford for å møte Manchester United i gruppe H, en gruppe der også storkanonen Valencia ble trukket i.

– Gruppe H har en liten eim av dødens gruppe, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker da gruppene ble klare.

– Eimen er ganske kraftig, spør du meg. Vi får se hva Manchester United og Valencia får ut av denne sesongen. Det er noen spørsmålstegn der, sa Petter Myhre.

Også Liverpool får en enorm oppgave mot Serie A-storlaget Napoli og en av favorittene i turneringen PSG.

– Det blir en knalltøff oppgave for Liverpool. Napoli har mistet mange, for de er en selgende klubb, så det er imponerende at de henger med. Det er en eim av dødens gruppe her også, sier Petter Myhre.

Senere ble begrepet lansert på ny, da Inter kom inn i gruppe B sammen med Barcelona, Tottenham og PSV.

– Det er de tre tøffeste gruppene. Det er ingen tvil om det, sa Myhre.

Også i TV 2-studio var man enige om at de tre engelske gigantene alle hadde fått tøffe grupper.

– De er vanskelige å rangere. Vi kan kalle dem dødens gruppe alle tre, sa Brede Hangeland.

Champions League-endringer

Denne sesongen er det gjort flere endringer på Europas gjeveste klubbturnering.

Blant annet er det nye kamptidspunkt. Istedenfor at alle kampene sparkes i gang klokken 20.45, er det nå to forskjellige kamptidspunkt: 18.55 og 21.00. Det blir også mulig å benytte seg av en fjerde innbytter i ekstraomgangene når turneringen har nådd sluttspillet.

Denne sesongen skal Champions League også sendes på TV 2s kanaler. TV 2 har sikret seg rettighetene til å sende én kamp hver kampdag, inkludert finalerundene. Selve finalen samsendes mellom TV 2 og MTG.

Champions League-datoer

Som vanlig avvikles Champions League på tirsdager og onsdager. Gruppespillet spilles følgende datoer:

Runde én: 18. og 19. september.

Runde to: 2. og 3. oktober.

Runde tre: 23. og 24. oktober.

Runde fire: 6. og 7. november

Runde fem: 27. og 28. november​

​Runde seks: 11. og 12. desember

Finalen spilles 1. juni på Atlético Madrids hjemmebane, Estadio Metropolitano.

Kilde: UEFA.com.