I fjor ble en hel verden rørt av den hjemløse mannen som brukte sine siste 20 dollar på å hjelpe en kvinne som stod fast i veikanten.

Da Kate McClure fra New Jersey hadde gått tom for bensin ved en avkjøring på motorveien, kom Johnny Bobbit Jr. (35) til unnsetning.

Han brukte sine siste 20 dollar på å gå til nærmeste bensinstasjon for å kjøpe bensin, men McClure hadde ikke penger til å betale tilbake.

Derfor startet hun en donasjonskampanje på nettstedet GoFundMe.

Tilbake på gaten

Innsamlingen gikk over all forventning, og på kort tid ble det donert inn enorme summer. 14.347 forskjellige donorer ga til sammen omlag 400.000 amerikanske dollar. Det tilsvarer over 3.300.000 norske kroner.

Johnny Bobbit Jr. var svært takknemlig overfor den hyggelige gesten, men nå har forholdet surnet betraktelig. I dag er 35-åringen igjen hjemløs, rusavhengig og nødt til å tigge etter penger, det skriver Philadelphia Inquirer.

McClure og D'Amico hevder overfor avisen at de har brukt eller gitt halvparten av de donerte pengene til Bobbitt, i et forsøk på å hjelpe han.

Igjen står omlag 200.000 amerikanske dollar, som Bobbitt mener han ikke har sett snurten av. Nå hevder han at paret har brukt deler av pengene på seg selv, og sier han er redd for det er lite eller ikke noe igjen.

Går rettens vei

Nå går Bobbitt rettens vei for å få pengene han mener han skal ha, og ikke har fått, det skriver NBC.

Han spør seg blant annet hvordan McClure har hatt råd til å betale for en BMW samt for ferieturer til California, Florida og Las Vegas og en helikoptertur over Grand Canyon. Han setter også spørsmålstegn til hvor mye penger D'amico gambler med.

I et intervju med Philadelphia Inquirer forrige uke sier paret at de har kjøpt BMWen og feriene med egne penger, mens en tur til California ble sponset av «The Ellen DeGeneres Show».

D'Amico hevder at han har brukt 500 dollar av de donerte pengene til å spille med, men sier han raskt betalte tilbake pengene.

Johnny Bobbitt Jr. mener han ikke har fått pengene som ble donert til han. Foto: David Swanson

Ikke noe regnskap

Paret hevder Bobbitt brukte 25.000 dollar han fikk av dem på under to uker, at han har stjålet fra dem og pantsatt flere av deres eiendeler for å få penger til rusmidler.

Uten et ordentlig regnskap å vise til er det nå uklart hvor mye av pengene som er igjen, men ifølge Johnny Bobbitt Jr. er det McClure og D'Amico som har kontrollert mesteparten av pengene.

Han mener han ikke har fått i nærheten av de 200.000 dollarene paret sier de har brukt for å hjelpe han og forbedre hans situasjon.

Prøvde å hjelpe

Kate McClure sier at paret har gjort alt de kan for å hjelpe Bobbitt, og sier hun føler seg forrådt.

D'Amico forteller at han kontrollerer pengene, og står fast ved at han ikke har gjort noe galt. Han sier til Philadelphia Inquirer at det er uaktuelt å gi pengene til 35-åringen så lenge han bruker rusmidler.

Etter at saken om pengetvisten kom ut, har paret fått drapstrusler.

– Alt sånt er vanskelig å takle når vi gjorde en god ting, sier McClure til NBC, og legger til:

– Jeg tror fortsatt at vi gjorde en god ting, og jeg ville gjort alt igjen.