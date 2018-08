– Hun viste at det farligste i idretten er en kvinnes kropp

«Alizé Cornet viste at det farligste i idretten er en kvinnes kropp»

Det skriver skribenten og den tidligere golfproffen Anya Alvarez i sin spalte i The Guardian.

Bakgrunnen er at tennisspilleren Alizé Cornet tidligere denne uken ble straffet av dommeren under en US Open-kamp fordi hun byttet trøye på banen.

Hun hadde gjort seg klar i en fei og oppdaget etter en 10 minutters pause i varmen i New York at hun hadde tatt på seg trøyen feil vei.

Det løste hun enkelt og greit ved å ta den av seg og snu den rett vei.

Det mente dommeren var en såkalt «code violation», som betyr at man får advarsel for usportslig oppførsel. De deles ut om man for eksempel banner eller gjør andre etikettebrudd.

Man får først en advarsel, deretter straffes man med å miste poeng ved andre forseelse, et game etter den tredje eller man dømmes til tap etter fjerde gang.

– Tydeliggjorde dobbeltmoralen

Cornet fikk en advarsel for trøyebyttet, noe som sørget for sterke reaksjoner. For mens hun ikke kunne bytte trøye, er flere av de mannlige stjernen blitt avbildet mens de satt der i bar overkropp. Det var det ingen dommere som reagerte på.

I etterkant har både arrangøren og det internasjonale tennisforbundet beklaget det hele og trukket tilbake advarselen.

– Jeg ble overrasket da jeg bare byttet t-skjorte veldig fort og han ga med en «code violation». Jeg forventet det ikke og jeg sa til ham at det var ganske merkelig. Jeg mener det er fair av dem å be meg om unnskyldning. Det setter jeg virkelig pris på, sier Cornet.

Busted for code violation 🙄 #alizecornet took 10 sec to turn top right way but #novacdjokovic can sit for minutes half-naked. Same comp. Days after @serenawilliams slammed for disrespecting tennis because she wore a #catsuit. Not fair. Not right. Tell your daughters 🙌 pic.twitter.com/pJILnwvUvG — Alissa Warren (@alissawarren) 29. august 2018

Men selv om Cornet fikk en beklagelse, mener Anya Alvarez at både tennis og idretten generelt har et problem med måten de behandler kvinner på.

– Ingen av mennene i turneringen ble gitt bøter eller straff da satt skjorteløse mellom kampene for å kjøle seg ned under hetebølgen. Selv om the code violation senere ble reversert og Cornet slapp straff etter at US Open-arrangøren klargjorde reglene, så tydeliggjorde det den dobbeltmoralen kvinnelige idrettsutøvere ofte står overfor, skriver hun.

Under Roland Garros brukte Serena Williams en catsuit som i etterkant er blitt forsøkt bannlyst.

– Dette var ikke første gang en kvinnelig tennisspillers klesvalg ble gjenstand for oppmerksomheten til de som styrer. Det var ikke engang første gang denne måneden. Forrige uke sa den franske tennispresidenten Bernard Guidicelli at Serena Williams’ catsuit ikke lenger ville være tillat i French Open. «Jeg synes vi noen ganger går for langt. Det Serena brukte i år vil ikke lenger være akseptert. Du må ha respekt for spillet og stedet», sa Guidicelli, oppsummerer Alvarez.