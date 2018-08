Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun ble sparket i midten av juli. Spillertroppen ønsket de to gjeninnsatt, men kom ingen vei.

– Jeg har aldri følt meg bitter, men var veldig skuffet over at jeg fikk sparken. Den største skuffelsen var likevel måten Rosenborg håndterte det på. Det handler om hvordan vi fikk sparken. Særlig Erik, som blir sparket mens flere andre sitter på det samme kontoret. Det synes jeg er helt utrolig av RBK, sier Ingebrigtsen til Adresseavisen.

– Jeg synes også at det som har skjedd i ettertid, spesielt med Ivar Koteng, med små drypp av skittkasting … Jeg tok over RBK i 2014, da klubben ikke hadde vunnet noe på fem år. Vi dro på bortekamper med 16-17 spillere for å spare penger, hadde brukt opp en kassakreditt på 30 millioner og fikk ikke refinansiert med sparebanken… fire år senere har vi vunnet stort sett alt som er. Vi har tatt RBK tilbake til røttene og har spilt fantastisk fotball. I ettertid har RBK og Ivar vært ute og slengt ting om oss… Det synes jeg er smålig, fortsetter fotballtreneren.

Ingebrigtsen sikter blant annet til at Ivar Koteng kalte ham en «løgner» i et intervju med VG. Styrelederen mente også selv at prosessen rundt avskjedigelsen var «god».

Koteng har ikke villet kommentere Ingebrigtsens uttalelser overfor Adresseavisen.

