Årets valgkamp i Sverige preges blant annet av skadeverk på partienes plakater, som henger overalt i svenske byer.

I Stockholm forteller politikere til TV 2 at de aldri har opplevd liknende situasjon som før årets valg.

TV 2 observerte denne uken flere plakater som var utsatt for hærverk i Stockholm. Blant dem var to Moderaterna-plakater hvor det var tegnet kulehull med blod i pannen på partileder Ulf Kristersson (se bilde øverst i saken).

– Det er bedrøvelig at man ikke har respekt for demokratiet og velger å sabotere. Det er sikkert flere partier som utsettes for dette, men det er noe som ikke hører hjemme i en valgkamp, sier Riksdagsrepresentant Erik Andersson (M) i Stockholm, da han får se bildet av plakatene.

Falske plakater

Moderaterna (M) har også opplevd at noen har satt opp falske valgplakater for partiet i kommunen Täby.

– Dessverre har plakater blitt skadet ved hvert valg, men i dette valget er også brukt falske plakater. Det har skjedd før, men ikke, som jeg opplever det nå, organisert. Det er en trussel mot demokratiet, mener Andersson.

Andersson forteller at partiet har bilder av de falske plakatene, men vil ikke videreformidle budskapet. I lokalavisen Mitt i Stockholm, som også har omtalt skadeverket, kan man imidlertid lese at det sto følgende på plakatene:

«Ingen skolegudstjenester i kirken. Men gjerne bønnerop i moskeen»

– Hva tror du er årsaken til hærverket?

– Jeg tror de vil at det skal gå dårlig for Moderaterna og forsøker å spre falsk informasjon. Jeg kan ikke se noen annen grunn, sier han til TV 2.

– Dypt urovekkende

Riksdagsrepsentant Mathias Tegnér i Socialdemokraterna (S) i Tyresö i Stockholm bekrefter at også de opplever mer hærverk i år.

– Ja, vandaliseringen er verre enn tidligere og vi opplever at den er politisert, da det tidligere mer dreide seg om noen som rev ned enkeltplakater på vei hjem fra noe, sier Tegnér.

Denne valgkampen derimot, oppfatter politikeren at det ligger noe mer bak hærverket.

– Den typen, som vi oppfatter det, organisert ødeleggelse av valgplakater blir en trussel mot ytringsfriheten og frie valg. Det er dypt urovekkende, uansett hvilket parti som rammes, sier Tegnér.

TRUSSEL: På en plakat for Socialdemokraterna står det at «Per er rep baklengs» ved siden av hodet til en politiker. Foto: Lovise Gangnes/TV 2 I SØPLA: Ved Stockholm sentralstasjon har noen forsøkt å kaste SDs valgplakater i søpla. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

– Aldri opplevd liknende

Miljøpartiet de Grønne i Lidingö i Sverige forteller også om et voldsomt hærverk i forbindelse med årets valgkamp.

– Vi har aldri vært med på noe liknende. 150 av våre plakater på Lidingö, cirka 75 prosent, er revet ned og mange har forsvunnet helt. Fem av seks bannere på ti meter er ødelagt med kniv. Når vi setter opp nye plakater og bannere, så ødelegges de igjen etter en dag eller to, sier Patrik Sandström til TV 2.

Også han reagerer på signalene hærverket sender.

– Jeg ser det som en effekt av det forverrede samtaleklimaet i politikken og på sosiale medier, sier han.

REVET NED: Et ti meter langt banner som var hengt opp, er reved ned. Foto: Miljøpartiet de Grønne 75 PROSENT: Rundt 75 prosent av plakatene som er hengt opp på Lidingö er revet ned, ifølge partiet. Foto: Miljøpartiet de Grønne

– Har aldri sett maken

Til Mitt i Stockholm opplyser nær samtlige partier at de har opplevd stor grad av hærverk i forkant av årets valg. Anna Steele, politisk sekretær i Centerpartiet i Tyresö, istemmer at hun aldri har opplevd en liknende situasjon.

– Jeg kan virkelig bekrefte at jeg aldri har sett maken til ødeleggelse av alt valgmateriale siden jeg ble aktiv i politikken i år 2000, sier hun til TV 2.

TAGGET OVER: Ansiktene til flere av partiets politikere er tagget over og revet ned. Foto: Centerpartiet

Steele mener hærverket viser at man må ta en diskusjon om demokratiske verdier.

– At det er unge, men myndige menn som anser dette som en viktig ting å holde på med om nettene, det er kanskje ikke overraskende. Men man kan også få en følelse av det er en slags forvitring i hjemmet, for det prates ikke om politikk på samme måte som man gjorde for bare et tiår siden, mener politikeren.

– Følelsen av å leve i et demokrati og verdier som følger med dette, er tydeligvis ikke viktig. Eller så kan man kanskje si at man ikke en gang forstår verdien av å leve i et demokrati? fortsetter hun.

Politiet: – Ingen økning

Politiet i Stockholm avviser imidlertid at det er en markant økning i hærverk mot valgmateriale. Denne valgkampen har de mottatt 46 anmeldelser om hærverk, mot 30 i forrige valg i 2014.

– Men vi har også brukt en annen søkemetode på anmeldelser i år, så ut fra tallene kan vi ikke slå fast en økning, sier politiinspektør Alexander Wallenius til TV 2.

Likevel understreker han at politiet er klar over at mye av hærverket ikke anmeldes og at det derfor er store mørketall.

– Valgarbeidere har et bilde av at problemene er større i år, og det kan jeg ikke si at det ikke er. Men polisiært kan vi ikke si at det er det, sier han.

Generelt er politiet fornøyd med Stockholm-beboernes oppførsel i forbindelse med valget.

– Vi ser ikke noe som stikker seg ut fra tidligere. Det vi registrerer mest er skadeverk som tagging, for eksempel på t-baner eller på valgboder, sier Wallenius.

Denne uken uttalte det svenske sikkerhetspolitiet Säpo at de har sett en økning i antallet aktiviteter som har til hensikt påvirke valget, i form av dataangrep.