Viking ble i helgen ydmyket med et 0-3-tap for erkerival Sandnes Ulf. Det har fått flere supportergrupperinger til å ta affære før kampen mot Levanger søndag kveld.

I et innlegg på Facebook-siden «Oss mot resten av verden»​ er det sluppet en melding om at det blir boikott av kampen.

«Vi gjør det som for mange av oss, i alle disse år, har vært helt utenkelig. Vi boikotter en Vikingkamp. Vi lar være å gå på stadion, selv om kroppen skriker etter å gå på stadion og feltet.», står det i innlegget som er signert Blå Brigade, Viking Fatboys og «alle alternative supportere i Stavanger».

Ifølge Stavanger Aftenblad, som omtalte saken først, skal det dreie seg om flere titalls supportere som ikke kommer til å dukke opp på søndag.

Suppporterleder: – Det var flaut

Roar Åkerlund, styreleder i den offisielle supporterklubben Vikinghordene, sier at de støtter budskapet til medsupporterne.

– Vi skal ikke bestemme hva våre medlemmer skal mene. Vi støtter budskapet, men vi lar det være opp til hvert enkelt medlem om de vil være med på boikotten eller ikke, sier han til TV 2.

– At det virkemiddelet er valgt sier litt om hva de mener om innsatsen mot Sandnes Ulf og oppførselen etter kampen. Det var flaut, sier Åkerlund.

Han mener enkelte Viking-spillere ikke viste ydmykhet etter tapet for Sandnes Ulf, og trekker også frem exiten mot Bryne i cupen i mai.

– Ser du vekk fra 16. mai-kampen mot Ulf (5-2-seier), er det et gjentakende irritasjonsmoment at Viking-spillerne ikke mestrer å møte til kamp. Det virker ikke som om de tar innover seg hvilke kamper som betyr mest for oss supportere, sier styreleder Roar Åkerlund.

«Vi må vekke spillerne og klubben»

Før søndagens møte med tabelljumbo Levanger ligger Viking på tredjeplass med to poeng opp til Mjøndalen på direkte opprykksplass. Viking er seks poeng bak Obos-ligaleder Aalesund med ni kamper igjen av sesongen.

«Vi gjør det for å vise vår forakt for spillernes manglende innsats i kampene som betyr mest for oss. Vi gjør det for å vise at denne gangen rant begeret over. At vi aldri igjen kommer til å akseptere å se spillerne ofre så lite for drakten vi elsker.», står det videre i innlegget fra supporterne.​

– Det er selvfølgelig skuffende å høre at de vil boikotte kampen. Jeg kan med hånden på hjertet si at det hverken var godt humør eller latter hos noen av oss etter den kampen. Det er leit å høre at de mener vi ikke tok kampen nok på alvor eller ville og prøvde nok. Men det var ikke grunnen til at vi tapte, sier kaptein Zlatko Tripic til Stavanger Aftenblad.

Bjarne Berntsen tok treneransvaret i Viking før årets sesong. Nåværende Östersund-trener Ian Burchnall fikk sparken like før sesongslutt i fjor høst.

Viking-supporterne er innstilt på at det vil være misnøye med boikotten.

«Før dere kritiserer oss, forstå at vi gjør det av kjærlighet til den mørkeblå drakta. Vi må vekke spillerne og klubben ut av denne apatiske tilstanden.»