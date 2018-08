Rundt klokken 03.00 natt til mandag 30. juli brøt tre menn seg inn hos Autometall bilopphuggeri i Steinkjer.

Mennene ankom stedet i en Audi A6, og hadde med seg en tilhenger de skulle hente tyvegodset med.

Etter å ha klippet seg gjennom gjerdet til bedriften, snek de seg inn på området for å lete etter verdifulle gjenstander.

Til slutt forlot tyvene stedet med verdier for mellom 50.000 og 60.000 kroner. Dette innebar blant annet to ATV-er, høyttrykkspylere og verktøy.

Ransakinger

På mandag viste TV 2-programmet Åsted Norge en reportasje om tyveriet, for å spørre publikum om hjelp til å identifisere de skyldige. Under innbruddet prøvde tyvene å skjule seg for overvåkingskameraene, men ansiktene deres kommer likevel til syne på opptakene.

Etter at reportasjen ble sendt, var det flere seere som mente å kjenne igjen tyvene, og som sendte inn tips.

– Onsdag ettermiddag foretok politiet ransakinger på flere adresser etter tips mottatt i kjølvannet av reportasjen på Åsted Norge mandag kveld. Det ble funnet en del gods som ble stjålet fra Autometall i Steinkjer, men ikke alt har kommet til rette, sier politioverbetjent og etterforskningsleder Leif Gundersen, til TV 2.

Gundersen sier det fortsatt gjenstår en del arbeid i saken, og at den videre etterforskningen kan medføre flere ransakinger og pågripelser.

Svært mange tips

De tre mennene som begikk innbrudd natt til 30. juli er identifisert, og har nå status som siktet i saken.

– Det er ransaket tre steder, på to av stedene ble det funnet tyvegods. De siktede var da ikke til stede, og ble følgelig ikke pågrepet. Saken vil bli fulgt opp med avhør av de siktede, sier Gundersen.

Alle tips som sendes inn til Åsted Norge i løpet av sending blir håndtert av politiet, og videre fulgt opp dersom de er av interesse. Dersom det kommer inn tips til Åsted Norge-redaksjonen i etterkant, blir disse straks oversendt til politiet.

For å identifisere de tre mennene som brøt seg inn hos Autometall bilopphuggeri i Steinkjer, var det avgjørende med tips fra publikum.

– Det er svært sjelden vi ser at så mange ringer inn til oss med konkrete tips om akkurat de samme navnene. Det er de tre som ble navngitt av flere forskjellige tipsere, som nå er siktet, sier programleder i Åsted Norge, Jens Christian Nørve.