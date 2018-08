Maktkampen mellom de tre store: – Hvem som er størst, gjenstår å se

Statsrådsskifter handler om hvem som skal styre landet. Men i dag virket det som om det handlet minst like mye om hvem som skal styre Fremskrittspartiet.

Ketil Solvik-Olsen går fredag av som samferdselsminister, fordi kona har fått jobb i USA.

Han blir erstattet av dagens landbruksminister Jon Georg Dale. Bård Hoksrud tar over Dales jobb, mens Terje Søviknes går av som olje- og energiminister og blir erstattet av Kjell-Børge Freiberg.

Kampen er i gang

Ett av disse byttene er mer interessant enn de andre: at Dale tar over for Solvik-Olsen.

Akkurat nå ser Frp-ledelsen ut som en gjeng syklister som posisjonerer seg for å få de beste sjansene i spurten.

Det står mellom tre kandidater: Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Ketil Solvik-Olsen. I mange år har det vært en populær aktivitet å spekulere i hvem som skal ta over som Frp-leder etter Siv Jensen. Det er en debatt som partiledelsen har jobbet hardt for å kvele.

Alle i partiet har lært seg standardfrasen:

– Frp har en partileder. Det er Siv Jensen. Det er ingen debatt om hvem som skal ta over etter henne.

Men det som skjer i Frp nå, er ikke mulig å tolke på en annen måte enn som et bidrag i lederkampen.

På mandag blir etter alle solemerker Sylvi Listhaug konstituert som én av to nestledere i partiet. Hun erstatter Per Sandberg. Mange ønsker seg Listhaug som partileder, og opprykket tolkes derfor som at bordet dekkes for henne.

Nå demper Siv Jensen inntrykket av at hun rydder veien for Listhaug. Etter i dag er det ingen som tror at Sylvi Listhaug kan surfe hele veien til topps. En annen lederkandidat heter Jon Georg Dale. Nå skal han få vise seg frem i Samferdselsdepartementet, selve favorittdepartementet til Frp. Det er et sterkt signal fra Siv Jensen.

Blant dem i Frp som synes Listhaug er for kontroversiell, høylytt og populistisk, er Dale en favoritt. Dermed skulle man tro at det var disse to som gjensto.

To sunnmøringer fra hver sin fløy i partiet. Men så enkelt ble det ikke.

Solvik-Olsens avskjed var av det spesielle slaget. Normalt bekrefter aldri statsråden at han går av før det har blitt bestemt av Kongen i statsråd. Ketil Solvik-Olsen gjorde det annerledes. Han har ivrig stilt opp for pressen og snakket om avgangen. Årsaken ser ut til å være at han vil avdramatisere situasjonen.

Han vil sørge for at ingen glemmer ham når han drar til USA.

Like spesielt er det at han sier tydelig at han ønsker å fortsette som nestleder i partiet, selv om han skal bo i utlandet. Han mener at han kan skjøtte det vervet ved å bruke e-post. Og så enda mer spesielt: Han gikk langt i å antyde at han kan vende tilbake til Norge og bli partileder når Siv Jensen går av.