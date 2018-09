Dette lille kameraet han har montert i frontruten på Mercedesen sin, sparte ringerikingen Terje Glomstad for en uønsket ekstrautgift på godt og vel 10.000 kroner.

Årsak: Bildene kameraet tok ved et lite sammenstøt ga bevis for hvem som var skyld i uhellet – og dermed havnet regningen på den andre partens bord.

– Dersom ikke videobildene mine hadde vist at den møtende bilen kom over i mitt kjørefelt, ville det blitt påstand mot påstand – og jeg måtte ha tatt tapet selv, sier Terje Glomstad til Broom.

Nytter ikke å snakke seg unna

Han kan ikke rose action-kameraene nok:

Terje Glomstad takkker dashcam-kameraet for at saken løste seg enkelt og greit.

– Alle burde ha et slikt kamera i frontruten eller på dashbordet. Kameraet kan bli den avgjørende bevis-brikken ved et trafikkuhell der påstand gjerne står mot påstand. Har man bilder, nytter det ikke å snakke seg unna, i alle fall.

Slike situasjoner som den jeg opplevde kan skje alle, og da vil man ikke angre på en slik investering. Dyre er slike kameraer heller ikke, man kan få en grei løsning for noen hundrelapper, forteller han.

Trenger gode bilder når uhellet er ute

Dashcam-opptaket ga beviset

Glomstads uhell skjedde på E16 opp mot Sollihøgda i retning Sandvika. Der midtdeleren slutter, er det mange som kutter den første svingen – og nettopp det var det som skjedde i dette tilfellet. Føreren av en møtende Passat var litt for opptatt med GPS-en, bilen skjente over den gule stripen, og uhellet var ikke til å unngå. Som tur var, gikk det bare ut over det utvendige speilet på hver bil, og for Terje Glomstad betydde dette en utgift på drøyt 10.000 kroner for reparasjonen.

Takket være dashcam-opptakene var det ingen tvil om hvem som hadde skylda, og dermed havnet regningen hos motparten – der den også hørte hjemme.

Dashcam er rett og slett et bittelite videokamera som gjør opptak kontinuerlig gjennom frontruten. Kameraet kan også brukes på bakruten eller sideruter, avhengig av hva man ønsker.



Uenige om skylden - dette må du vite

Dashcam-kameraene har kommet for fullt de siste årene, dette trenger slett ikke koste mange hundrelappene.

Høy oppløsning

Noen kameratyper inkluderer et kamera som i tillegg gjør 360 graders opptak av interiøret i bilen (TaxiCam), og kan automatisk sende enkeltbilder eller video (4G).

Noen kameraer kan registrere akselerasjon/nedbremsing (G-krefter), hastighet, styrevinkel, GPS-data etc.

Et vidvinkelkamera (130 grader, 170 grader eller mer) kan festes til det innvendige speilet, eventuelt til frontruten eller dashbordet med en sugekopp eller med dobbeltsidig tape.

De mest moderne kameraene filmer nå med HD-video (1080p, 1296p 1440p eller enda høyere oppløsning for et frontkamera, og 720p for et bakoverrettet kamera, og inkluderer nattmodus.

Bakovervendt kamera kan også være smart. (Foto: Frank Williksen)

NB! Brukes IKKE i Østerrike!

Når bilen står parkert, kan kameraet også gi verdifulle bevis dersom noen prøver å stjele bilen eller gjøre hærverk på den. Disse opptakene kan sendes automatisk til eieren, og for å spare batteritid kan opptak startes og avsluttes ved hjelp av en bevegelsesdetektor.

Dashcam-kameraer har fått særlig stor utbredelse i Russland, som en beskyttelse mot politi-korrupsjon og forsikringssvindel. Tusenvis av videoer som viser bil- eller flykrasj, nesten-kollisjoner og forsøk på forsikringssvindel har blitt lastet opp på YouTube, Facebook, Twitter, Yandex og andre sosiale medier.

I Østerrike, derimot, er disse kameraene forbudt, og blir du tatt med et slikt i bilen kan boten bli meget høy! Også i en rekke andre land er det restriksjoner på bruken av dashcam, så det lønner seg å sjekke før man legger ut på tur med kameraet operativt.

Tre av ti kollisjoner ender i krangel og problemer