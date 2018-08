I forrige uke bekreftet dommersjef Terje Hauge at den meritterte Premier League-dommeren Bobby Madley var aktuell for den norske eliteserien.

Men etter at engelske medier i dag melder at Madley ble sparket av FA - angivelig etter å ha hånet en funksjonshemmet mann på snapchat - ser Hauge og NFF det nødvendig å sette i gang egne undersøkelser for de eventuelt slipper til Madley i norsk fotball.

– Aller først må han flytte hit, så vi kan bli kjent med ham. Og så er det dette med historiene som henger på ham. Vi må snakke med Bobby, innhente informasjon og sjekke referanser andre steder, sier Hauge til TV 2 Sporten.

Han sier at han har snakket med Madley på telefon, i tillegg til å sende noen sms-er med den tidligere Premier League-dommeren.

– Har du fortalt ham at dere må komme til bunns i hva som har skjedd før det kan bli aktuelt å dømme her?

– Han er innforstått med det. Jeg har sagt at vi tar det når vi treffes. Det er lettere å ta opp slike ting og ha en god samtale når man møter folk ansikt til ansikt, sier Hauge, og legger til:

– Vi får se om han ennå har et ønske om norsk fotball. Og så må vi gå grundig til verks, og finne ut hva som har skjedd. Vi har gode kolleger og bekjente i FA.

Madley har fått seg norsk kjæreste og flytter til Norge i løpet av høsten. Han har selv uttalt i en pressemelding at det er personlige årsaker til at han gir seg som Premier League-dommer.

Madley har siden debuten i 2013 dømt 91 kamper i Premier League og ble registrert som FIFA-dommer i starten av 2016. Han fikk blant annet ansvaret for Community Shield forrige sesong i tillegg til 18 kamper i Premier League.