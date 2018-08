Se Skhendija-Rosenborg på TV 2 Zebra og Sumo kl. 20.15!

– Dette kan bli en stor dag for norsk fotball, sier Jesper Mathisen.

Og det med rette.

Potensielt kan tre norske lag ende opp i gruppespillet av Europaligaen når kvelden er omme.

– Tør nesten ikke å tro på det

Rosenborg tar med seg et 3-1-resultat til bortekampen mot Skhendija i Skopje og er favoritter til å avansere.

Sarpsborg 08 har det samme resultatet med seg til Maccabi Tel Aviv, mens Molde må hente seg inn fra 1-3-nederlaget borte for den russiske storklubben Zenit.

– Om Rosenborg skulle ryke ut, vil det være en enorm skuffelse. En gigantfiasko etter å ha med seg 3-1 fra Lerkendal, sier Mathisen.

– Det har vært mye negativitet rundt norsk fotball, rundt klubbfotball og landslaget. Med gode grunner. Nå har Lagerbäck begynt å få sving på det norske a-landslaget. Viktige kamper i Nations League denne høsten, og så har klubblagene kommet seg til siste fase før gruppespillet. Å få ett lag inn i gruppespillet ville vært bra. Å få to lag ville vært fantastisk. Å få tre lag tør vi nesten ikke å tro på.

Også Odd-trener Dag-Eilev Fagermo ser lyst på utsiktene, og håper for norsk fotballs del at alle de tre lagene går videre.

– Det blir lagt mer til rette for at lagene som skal spille i Europa, blir prioritert med tanke på Europa. Det er veldig viktig tiltak. Så er det en sterkere økonomi i norsk fotball, som gjør at klubbene som er kvalifiserte har sterkere staller og er mer robuste med tanke på et sluttspill, sier Fagermo.

Frykter ikke penge-gap

For Sarspborgs del vil et avansement til gruppespillet gi inntekter på rundt 50 millioner kroner. Dersom alle de tre skulle gå videre, blir summen totalt over 150 millioner kroner for de norske lagene, skriver blant andre Adressa.

Fagermo frykter likevel ikke at gapet mellom klubbene i toppen vil bli større i Eliteserien ved spill ute i Europa.

– Rosenborg vil alltid ha mye penger. Det er ikke farlig. Det tror jeg bare er bra for norsk fotball. At også andre klubber får bra økonomi må bare inspirere andre. Vi er i en liga som ikke har mest penger, så jeg tror det bare er positivt. Nå har vi vært inne i tre år, og pengene forsvinner fort også. Nå er Sarpsborg inne. Det er bare positivt for norsk fotball, sier Fagermo, som understreker at selv om inntektene øker må pengene brukes på riktig måte.

– Man må legge pengene i infrastruktur, utvikling osv. og ikke bare bruke det til lønninger. Så kan de gi oss et videre løft i norsk fotball.