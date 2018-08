Disse har fått ny jobb i regjeringen

INN: Bård Hoksrud, Jon Georg Dale og Kjell Børge-Freiberg tar over som ny landbruk-, samferdsel og olje- og energiminister. Foto: NTB Scanpix

Statsminister Erna Solberg må rokere om på regjeringskabalen etter at både samferdselsministeren og olje- og energiministeren går av. Det er forventet at disse tre karene tar over de ledige rollene.