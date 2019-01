Toyota har for tiden ikke en eneste elbil. Det taper de markedsandeler på her hjemme.

Men her skal det snart skje ting. I løpet av det neste tiåret skal de lansere minst ti elbilmodeller.

Først for i salg i Kina. Deretter skal de erobre det japanske hjemmemarkedet, etterfulgt av India, USA og til slutt Europa.

Planen er å introdusere elektrifiserte versjoner av alle deres modeller, inkludert Lexus som også er en del av Toyota-konsernet.

Toyota sier at det ikke skal utvikles en eneste ny modell som ikke er elektrifisert, innen 2025.

En million i året

Innen 2030 er Toyotas plan å selge én million elbiler. Det skal dessuten lanseres flere nye biler med hydrogenbrenselceller i løpet av noen få år.

Målet å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye biler med 90 prosent mot 2010-nivå. Elbiler er viktig for å nå det målet innen 2050.

Hybrider vil fremdeles være en viktig drivlinje for Toyota. De skal videreutvikle hybridsystemet som brukes i blant annet dagens Prius. Samtidig som de også skal øke tilbudet av ladbare hybrider.

Det er med andre ord liten tvil om at også Toyota er inne i en brytningstid. Der ny teknologi kommer til å overtar for den tradisjonelle. For kundene skaper også dette en stor usikkerhet. Mange er fortsatt litt skeptiske til alle de elektriske nyvinningene vi har sett de siste årene.

Opplever stor usikkerhet

Informasjonssjef Espen Olsen i Toyota, innrømmer at de gjerne skulle hatt en ebil nå, men tror Toyota kommer sterkt tilbake når den lanseres om noen få år.

– Vi opplever en stor usikkerhet ute blant kundene rundt teknologivalg, og hva som vil være et godt bilvalg i en tid der utviklingen går fort. Heldigvis redder hybridbilene oss. Det er en biltype som fremstår som et trygt og miljøriktig valg for mange kunder i Norge, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota

– Ikke alle får ikke tilfredsstilt sitt bilbehov med en elbil i dag. Mange trenger en familiebil, kanskje med firehjulstrekk, hengerfeste og mulighet for skiboks, til en fornuftig pris. I områder av landet er også ladeinfrastrukturen mangelfull. På toppen av dette skaper den raske teknologiutviklingen usikkerhet rundt annenhåndsverdien for elbiler med tilsynelatende god rekkevidde. Slike kunder opplever hybridbil som et godt og trygt valg, sier Olsen.

Bilene har lurt oss i mange år – nå kommer nye regler ​

Godt salg av brukte hybrider

- Toyota-salget i Norge falt litt mer enn totalsalget i fjor?

-Ja, vi mistet litt andeler i 2018 etter en økning i 2017. Derfor jevner det seg litt ut over to år. Når vi ikke kan ta del i elbilmarkedet som står for godt over 30 prosent av salget, sier det seg selv at det er krevende å holde markedsandelen. Samtidig opplever vi at hybridbiler etterspørres mer enn noen gang. Dessuten forteller forhandlerne våre at de er så godt som tomme for brukte hybridbiler.

- Når planlegger dere å lansere den første elbilen fra Toyota?

- Vi har faktisk en elektrisk bil i salg allerede. Toyota Mirai fylles med hydrogen som omdannes til strøm i en brenselscelle. De første batteri-elbilene våre kommer i produksjon rundt 2020, men vi har dessverre ikke så mye å dele om dette ennå.

Verditap: Derfor stuper noen biler i pris

Toyota RAV4 Hybrid har vært en viktig bil for Toyota i Norge i mange år. Nå kommer den i ny versjon.

Skulle gjerne hatt elbiler

– Er det ikke frustrerende å komme så sent til festen når dere på en måte startet elektrifiseringsbølgen med hybridene?

– Selvfølgelig skulle vi gjerne solgt elbiler nå, men vi stoler på fabrikken og toppsjef Akio Toyoda som uttaler at det ikke nødvendigvis er lurt å være først ute med elbiler. Når Toyota kommer, skal vi være best. Dette baseres på et teknologiforsprang når det gjelder såkalte solid-state batterier, som vil gi oss nye elbiler med lengre rekkevidde, raskere ladetid og er mer bærekraftige gjennom mindre bruk av kobolt og andre sjeldne metaller. Elbiler med denne typen batterier skal være klare i første halvdel av 2020-tallet..

– Hvilket råd har du til de som er usikre på bilvalget?

- Det viktigste rådet er å velge bil etter behovet til den enkelte har, og vurdere kjøremønsteret opp mot hva de ulike teknologiene og modellene kan tilby deg. Det har også blitt enklere å sammenligne hva bilene koster deg per måned, ved å se på privatleie eller leasing. Dette er forutsigbart og du slipper å ta risiko ved salg av bruktbilen, er rådet Olsen kommer med helt til slutt.

