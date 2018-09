Årets store overraskelse av de 12 deltagerne i Skal vi danse er kanskje at TV-dronningen Dorthe Skappel inntar parketten denne høsten.

Danser i natten

Dorthe har et sterkt konkurranseinstinkt og gleder seg til å danse gjennom høstmånedene. Nå om dagen er hodet hennes fullt av dansetrinn og terping både natt og dag.

– De feilene man gjør blir på en måte forsterket i søvne. Og jeg har stått opp midt på natta og gått ut på terassen i slåbrokk og danset, bare for å kjenne at jeg kan det egentlig, forteller Dorthe.

– Flyttet ut

Denne nattlige treningen har ført til frustrasjon hjemme hos Dorthe Skappel, spesielt hos mannen Jon Skappel.

– Nå har Jon flyttet ut av soverommet og jeg ligger der alene. Jeg tror han har gitt opp, ler Dorthe Skappel til TV 2.

– Det er mye frustrasjon

Dorthe liker å ha et mål når hun trener og det har hun så absolutt denne høsten. Hun takket nei til programmet i fjor, men denne høsten passet det bedre for henne. Utfordingen med å være med i Skal vi danse bringer frem mange følelser.

GODT GIFT: Dorthe Skappel og mannen Jon Skappel ankommer James Bond-premiere på Colosseum kino, november, 2008. Foto: Knut Falch/Scanpix

– Det er mye frustrasjon og terping. Noen ganger blir man glad for det man får til, men så detter alt sammen igjen. Det er takket være Alexander at jeg kommer meg opp igjen, sier hun.

– Det går mye opp og ned når man trener så hardt som vi gjør. I blant er de enkleste sakene vanskelige, og man får de ikke til, det er frustrerende, forteller dansepartner Alexander Svanberg til TV 2.

Preges av fallet i Isdans

Under generalprøven til programmet Isdans falt Dorthe stygt med hodet i isen. Fallet var svært stygt, men Dorthe klarte seg bra på mirakuløst vis. Denne hendelsen er noe hun fortsatt bærer med seg og noe hun er bevisst på denne høsten.

ØVELSE: Dorthe Skappel og hennes svenske dansepartner Alexander Svanberg øver til Skal vi danse-premiéren. Foto: TV 2

– Det som er rart er at jeg trodde at jeg hadde lagt dette bak meg. Produksjonen ville at jeg skulle hente frem denne hendelsen, men det gikk ikke så greit. Men jeg vet at jo lenger jeg er med kommer det blir m

oen spektakulære lødt, jeg kjenner meg selv såpass godt at jeg vet det, avslutter Dorthe.