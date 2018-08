Politiet i Polk County i Florida kommer ikke til å sikte Uber-sjåføren Robert Westlake (38) etter at han skjøt og drepte ubevæpnede Jason Boek (34).

– Dette er nødverge! Dagen lang. Man har full rett til å beskytte seg selv, sier sheriff Grady Judd.

CNN skriver at politiet bruker den kontroversielle «Stand your ground»-loven i Florida, som gir publikum anledning til å forsvare seg selv om de føler seg truet, som lovlig basis for ikke å sikte Uber-sjåføren.

Hendelsen startet tirsdag kveld denne uken. Boek, skal ifølge sheriff Judd, ha sett sin kjæreste og en bartender hjelpe en full kvinne inn i en Uber.

– Boek ble rasende da han trodde at kjæresten befant seg i Uber-bilen, og begynte å sende henne en rekke truende meldinger. Han skrev blant annet at han skulle banke opp Uber-sjåføren, fortalte sheriffen på en pressekonferanse onsdag.

Hans kjæreste befant seg ikke i bilen med Westlake.

Avdøde fulgte etter taxien flere kilometer, før han vrengte bilen sin foran og tvang bilen til å stoppe.

Jason Boek

Westlake hadde dashbord-kamera og hele hendelsen ble filmet.

Se video i vinduet øverst (vi advarer mot sterke inntrykk).

Politiet fortalte på pressekonferansen at Westlake hadde alle våpentillatelser i orden, samt at han nettopp har fullført politiskolen i delstaten.

– Dette er en klassisk «Stand your ground»-sak. Beskjeden er klar: Ikke kødd med Uber-sjåføren. Han kan være politiutdannet, sa sheriff Judd ifølge NBC News.

– La dette være en advarsel til de hissigproppene her i vårt samfunn: Ikke gjør ting som dette. Gode mennesker bærer våpen og de kommer til å skyte deg. Mye.

Uber sier i en kommentar at de er «beklager hendelsen, og samarbeider med politiet i etterforskningen»