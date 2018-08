Selskapet Anna Rasmussen AS har blitt klaget inn til Forbrukertilsynet av en person som hevder hun har hatt falske konkurranser på Facebook, det skriver Rasmussen selv på bloggen.

«En person har hevdet at jeg, eller i hovedsak Jan, holder falske konkurranser på Facebook-siden min. Det har blitt sendt inn bøttevis med skjermdumper av konkurranser der klager har etterlyst vinner», skriver trebarnsmoren.

Hun hevder at personen som klagde henne inn til Forbrukertilsynet lenge har vært ute etter å ta henne. Hun påpeker også at verken hun eller kjæresten Jan Lossius er kriminelle.

Likevel innrømmer hun at de har gjort en feil som nå har ført til et overtredelsesgebyr:

«Jan har innrømmet og lagt seg flat i forbindelse med at han har postet noen konkurranser som han ikke har trukket vinner raskt nok på. Resultatet er at jeg sitter med en bot fra Forbrukertilsynet på 100.000 kroner. Som er fryktelig urettferdige penger å betale for å være for sen ute med å trekke fem vinnere på Facebook, på konkurranser jeg ikke en gang trengte å ha.»

Ifølge VG sendte Forbrukertilsynet en varsel adressert Rasmussen om brudd på markedsføringsloven den 28. august.

Videre skriver avisen at Forbrukertilsynet før sommeren ble informert om Rasmussens fem Facebook-konkurranser hvor ingen vinnere ble trukket.

22-åringen påpeker i blogginnlegget at hun i ettertid har betalt ut premien fra egen lomme i de fem nevnte konkurransene, og at Lossius ikke lenger har tilgang til Facebook-siden.

«Forbrukertilsynet har ikke vært særlig fornøyde med det, og nå nylig fikk jeg en ganske brutal mail fra de. De hevder at jeg har tjent masser av penger på disse konkurransene, og ønsker å straffe meg deretter.»