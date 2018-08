Olje- og energiminster Terje Søviknes vil gå ut av regjeringen på fredag. Det var Dagens Næringsliv som først meldte nyheten.

Årsaken til avgangen skal være at han vil gå tilbake til lokalpolitikken. Han har tidligere vært ordfører i Os kommune i Hordaland.

TV 2 erfarer at det er Kjell-Børge Freiberg, som nå sitter i næringskomiteen som vil ta over for Søviknes.

Søviknes ble Olje- og energiminister 20.desember 2016. Da han ble valgt til statsråd, var han den lengst sittende ordføreren til Frp.