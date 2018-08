Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes går av

Den avtroppende samferdselsministeren vil heller ikke utelukke at han kan stille til stortingsvalg en gang i fremtiden.

– Det er også litt avhengig av situasjonen for øvrig i partiet, sier han.

Hoksrud blir landbruksminister

Jon Georg Dale, som nå er landbruksminister, vil ta over for Solvik-Olsen og utnevnes i statsråd fredag formiddag.

– Jeg kan beskrive Jon Georg som en usedvanlig dyktig fyr, sier Ketil Solvik-Olsen.

TV 2 erfarer at det er Bård Hoksrud som tar over stillingen som landbruksminister etter Dale.​ Hoksrud sitter i dag i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, men har erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

I en kronikk publisert i Nettavisen skriver den avtroppende samferdselsministeren at han mener han kan gjøre en innsats for partiet også når han er i USA, og at et år i utlandet ikke vil svekke hans politiske engasjement.

– Verden er digital og vi er ikke lengre unna hverandre enn en mail eller Facebook-live-sending. Samtidig er det selvsagt begrensninger for hva jeg kan påta meg av oppgaver, skriver han.

Terje Søviknes (Frp) går av som olje- og energiminister. Foto: Junge, Heiko

Freiberg tar over for Søviknes

TV 2 erfarer også at Terje Søviknes (Frp) trer av fra sin stilling som olje- og energiminister. Ifølge Dagens Næringsliv, som først omtalte saken, ønsker Søviknes å gå tilbake til lokalpolitikken.

Ifølge TV 2s opplysninger at det er stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg som tar over som olje- og energiminister. Freiberg var i mange år ordfører i Hadsel i Nordland før han i 2015 ble statssekretær i Olje- og energidepartementet. I 2017 ble han innvalgt på Stortinget, og han sitter i dag i næringskomiteen.

