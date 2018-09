Se Get-ligaen på Sumo og TV 2s plattformer fra og med neste helg

Nye Jordal Amfi skulle stått klart til seriestart 2018.

Så ble åpningen av hallen utsatt til seriestart 2019.

Nå spekuleres det i om at også den fristen må utsettes.

– Det er et mareritt. Først ble det sagt ett år, og nå hører vi plutselig at den først er klar om to år, så nå er det full forvirring om når hallen skal åpne. Det gir oss lite forutsigbarhet i arbeidet fremover.

– En gedigen nedtur

Det sier en tydelig frustrert Vålerenga-trener Roy Johansen til TV 2.

Enkelt forklart vil entreprenøren ha mer tid på seg til å ferdigstille den nye storstuen. Det har både Kultur - og idrettsbygg og byrådet i Oslo tidligere sagt at de ikke ser behovet for.

Entreprenøren NCC henviser torsdag TV 2 til Kultur - og idrettsbygg (KID) for spørsmål om Nye Jordal Amfi. KID svarer følgende på TV 2s spørsmål om hallen blir klar til seriestart 2019 eller seriestart 2020:

«Det er en stor uenighet mellom totalentreprenør NCC og byggherre (Kultur- og idrettsbygg) angående ferdigstillelsesdato for nye Jordal Amfi. Vi kan bekrefte at NCC opprettholder sitt syn om fremdriften, noe vi er dypt uenig i».

– Det er en gedigen nedtur, men vi prøver ikke å tenke på det. Vi prøver å tenke på positive aspekter ved ishockeyen og Get-liga-start om åtte dager. Men for klubben er det veldig tungt, sier Johansen, og fortsetter:

– Det handler om motivasjon, det handler om innstilling, det handler om økonomi, og det handler om hele klubbens fremtid. Så det er en alvorlig situasjon at den hallen er så mye forsinket og at ingen kan svare på når hallen skal åpne.

– De kan sende dobbelt så mange, da

Spillerne, som sesongåpner mot Lillehammer 9. september, er ikke spesielt imponerte.

– Vi går forbi der hver dag, og vi ser ikke mer enn to-tre personer som jobber. Så de (entreprenørene, journ.anm,) kan sende dobbelt så mange, da, sier Brede Csiszar.

– Så det går an å løse?

– Ja, det går an å løse.

Mens nybygget lar vente på seg, vil Vålerenga fortsette å spille kampene sine i Furuset Forum.

– Det er bittersøtt med seriestart i den hallen her igjen, men det er utenfor vår kontroll, så vi kan ikke fokusere så mye på det. For klubben er det som å jobbe mot strømmen hver dag. Vi forsøker bare å holde fokuset vårt så langt unna det der som mulig, sier Csiszar.