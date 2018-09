Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei! Har vært utsatt for en hendelse som jeg ønsker å ta opp for å advare potensielt nye bilkjøpere av hybrid og elbiler.

I slutten av august 2016 kjøpte jeg en ny Toyota Yaris Hybrid med det for øye å kjøre miljøvennlig samt slippe uforutsette utgifter de første årene. Den har nå gått 8.300 kilometer.

Det er min andre Toyota Yaris og jeg er veldig godt fornøyd med bilen – den er helt suveren til mitt bruk! Selvfølgelig følger jeg alle servicer og vasker bilen jevnlig. Man passer jo på ting man er glad i!

Etter siste service fikk jeg beskjed om å skifte bremseskiver og klosser foran og bak til den nette sum av Kr.10.800. RUST! Årsak i følge forhandler: "Du kjører for lite og bremser for lite. Du må jevnlig bråbremse (sørg for at ingen er bak deg!)!! " Jeg begynte å le og sa dette må være en spøk!!!! Det var det ikke ...

Jeg mente dette måtte være en garantisak, men fikk til svar at jeg bruker bilen 'feil' og at de nye bilene ikke er konstruert for norske forhold med salting av veier osv. Hvorfor importeres biler til Norge som ikke 'takler' våre forhold?

Har også kontaktet NAF som kunne fortelle at dette er et voksende problem! Dette betyr at elbil og hybrideiere må forvente en ekstrakostnad annethvert år på minst Kr. 10.000! Dette ble ikke opplyst om da jeg kjøpte bilen.

Har snakket med flere som ikke er kjent med dette fenomenet og har derfor et sterkt ønske om at dette videreformidles til almenheten!

Kanskje best at vi alle går tilbake til bensin og dieselbiler som IKKE sliter med rust på bremser på NYE biler!??? Mvh Elisabeth Ashton

Benny svarer:

Hei Elisabeth – og takk for langt og ikke minst veldig aktuelt spørsmål.

Dette er en veldig vanlig problemstilling, som en rekke bileiere av alle merker sliter med om dagen.

Vi har skrevet om dette flere ganger tidligere også, men er helt enig med deg i at dette kanskje bør bli bedre kjent blant folk flest, da det kan gir kostbare overraskelser. Så da tar vi det en gang til.

Det som er litt kinkig akkurat med bremseskiver, er at dette er i gråsonen for det man kaller en slitedel. Altså en bevegelig del som er utsatt for fysisk slitasje og som derfor både skal og blir slitt. Disse må man påregne å skifte ut med jevne mellomrom, som en del av en bils vedlikehold, men ikke etter bare to år og kun 8.300 kilometer.

Slik jeg forstår dette, må det her være snakk om rustdannelse på skivene som gir redusert bremsevirkning – og ikke utslitte / tynnslitte bremseskiver.

Rent generelt: Dette en vanlig feil på mange biler og særlig bak, da rundt 80 prosent av bremseeffekten er på forbremsene. Disse klarer seg bedre. Rett og slett fordi klossene her «pusser/sliter» skivene mer, slik at rusten ikke får festet seg på samme måte som bak.

Ikke enig i konklusjonen

Ofte kan klossene også sette seg fast på grunn av skitt, smuss og rust, slik at de ikke tar godt nok. Hvilket gir ytterligere grobunn for rust.

På mange bilmerker er smøring og kontroll av dette en del av servicen. Akkurat hvordan dette er på Toyota Yaris vet jeg ikke, men du skriver at du har fulgt servicene, så da har du uansett gjort det du kan og skal for at garantien skal gjelde.

Jeg forstår hva forhandleren mener med at hyppig bremsing med mye bremseeffekt vil redusere problemet. Det er også riktig at salt på veiene ikke gjør dette problemet mindre. Sannheten er nok uansett at bremseskivene har for dårlig stålkvalitet.

Så jeg er ikke enig i forhandlerens konklusjonen her. At bremseskivene ikke tåler normal norsk bruk mener jeg må være en garantisak, når bilen ikke har gått lenger og er såpass ny.

Jeg oppfatter at det er litt ulik praksis på hvordan dette håndteres rundt forbi og at det kanskje vurderes litt fra tilfelle fra tilfelle. Både ut fra kjørelengde, alder på bilen, servicehistorikk etc. Det er flere enn deg som har fått en lite hyggelig overraskelse her.

At dette ikke nevnes når bilen kjøpes, synes jeg er forståelig. Skulle man ramset opp alt som potensielt kan gå galt med en bil, hadde man neppe fått mange salg … Men jeg forstår godt hva du mener.

Toyota gjør helomvending

Vi i Broom har tatt kontakt med Toyota-importøren, for å høre litt nærmere om praksis rundt rust på bermseskivene og de er enige med oss – og svarer som følger:

I denne konkrete saken ser det ut for oss at det er feil vurdering fra forhandler, og vi vil ta kontakt med dem for å løse denne saken.

Generelt er rust på bremseskiver en sak som har økt på i de senere år, dette på grunn av økt salting. Det er i utgangspunktet ikke en fabrikasjonsfeil, og vi gjør derfor vurdering i hvert enkelt tilfelle. Er vi i tvil, skal det komme kunden til gode. Det er også viktig at det i de utsatte områdene smøres opp og holdes vedlike når bilen er inne på vedlikehold.

Det er ikke meningen at kunder skal endre kjøremønster for så å bruke mer bremser, men det er helt klart positivt at bremsene brukes. Våre hybridbiler lader også mer hvis det bremses litt med fotbremsen under motorbrems. Det er i alle sin interesse at vi skal kjøre mer miljøvennlige biler, så vi ønsker ikke å ta noen steg tilbake.

Da er det bare å vente på at forhandleren tar kontakt – og løser dette deg på en god måte!

Ønsker både deg og Yarisen lykke til!

