Han fikk seg en kostbar overraskelse, Terje Glomstad fra Viul på Ringerike, da han måtte skifte venstre sidespeil på sin 2010-modell Mercedes. E220 CDI. En bil han for øvrig har hatt siden 2013.

Årsaken var et uhell på E16 på vei opp mot Sollihøgda i retning Sandvika, der midtdeleren slutter.

– Her er det mange som kutter litt av den første svingen, og det var det som skjedde her. Det kom en Passat i mot, der føreren tydelig var opptatt med noe annet enn å være oppmerksom på omgivelsene. Det viste seg etterpå at det var GPS-en han hadde holdt på med.

Hadde dashcam

– Jeg så i alle fall at han kom over den gule stripa, og skjønte at dette ikke kom til å gå bra. Så smalt det, og en kan vel si at det var et hell i uhellet at det bare var speilet som røk. Hadde han truffet et hundredels sekund senere, ville nok hele bilsiden blitt skadet, forteller Glomstad til Broom.

Etter uhellet var det flere som stanset og ville være vitner til det som hadde skjedd, men Glomstad hadde dashcam i bilen og hadde foreviget hendelsen selv. Den andre parten så han ikke mer til umiddelbart etter det som hendte, men ting skjedde fort etter at han la ut de beste bildene på Facebook.

Slik så speilet ut etter sammenstøtet. Foto: Terje Glomstad.

Det gikk fort unna!

– Jeg var ganske tidlig ute med kamera på dashbordet, og kvaliteten er ikke all verden. Noen klarte likevel å tyde registreringsnummeret, og da bileieren ble kontaktet av Politiet var han selv i ferd med å skifte speil på sin egen bil – så det var bare å sende over regningen. Jeg hadde selv allerede fått skiftet speil hos Mercedes-forhandleren på Ringerike.

Jeg får si det gikk kjapt unna – det tok fire dager fra uhellet skjedde til alt var i orden og oppgjort, forteller Terje Glomstad.

Viul-mannen er imidlertid sterkt kritisk til deleprisene hos Mercedes-forhandleren.

– Nærmere 6.900 kroner for et speilglass hører ingen steder hjemme, og deksel til drøyt 2.700 kroner er neppe heller noe billigsalg. De tilbakemeldingene jeg har fått når jeg har klaget på den høye deleprisen, gir uansett ikke noen som helst annen forklaring enn nordmenns enestående betalingsvilje. Hvorfor i all verden skal alle ting være så mye dyrere hos oss enn i utlandet? undrer han.

Urimelig sammenligning

Speilhuset hadde også fått seg en trøkk. Foto: Terje Glomstad.

Broom har forelagt saken for Mercedes-Benz Norge, og her er svaret fra PR & Informasjonssjef Audun Hermansen:

– De fleste komponenter i moderne biler er svært avanserte, og majoriteten er direkte relatert til sikkerhet. I dette tilfellet er det snakk om et speilglass med varmefunksjon mot kondens og is, samt automatisk nedblending for å unngå forstyrrende lysrefleksjon. I tillegg har speilhuset elektrisk innfellingsmekanisme. Denne kompleksiteten reflekteres i prisen, og er på nivå med tilsvarende produkter fra sammenlignbare merker.

– Videre vil sammenlikning av lokale delepriser med resten av verden være noe urimelig, da vi ved prissetting av varer og tjenester må forholde oss til kostnadsnivået i landet for øvrig, sier Audun Hermansen til Broom.

Pristilpasninger

Terje Glomstad er likevel skeptisk til prisnivået:

– Her tror jeg norske bilforhandlere og verksteder er i ferd med å sage av greina de sitter på. Det tyder også en raskt økende netthandel med bildeler på.

– I dag er det mulig å finne det meste på nettet, også originale deler. Det er vel ikke uten grunn at man til og med på tyske nettsider kan legge inn sitt norske registreringsnummer for å finne de riktige delene. Jeg synes det er rart at norske verksteder vil la så mye potensielle inntekter forsvinne ut av landet, i stedet for å gjøre pristilpasninger som sikkert ville fått de fleste til å handle innenlands likevel, sier Glomstad.

195,71 euro – eller 7.500 kroner

– Det ser dessverre ut til at man flår de som lar seg flå – så lenge det går, sier Viul-mannen.

Og speilglass til 6.900 kroner er ikke det eneste eksemplet hans på høytflyvende delepriser. Da han sist vinter måtte skifte den venstre luftbelgen bak, var norsk pris for delen 7.500 kroner. Resultatet var at identisk del ble kjøpt fra Aerosus i Leverkusen i Tyskland – for 195,71 euro før frakt og moms blir lagt til. Prisforskjellen blir uansett meget stor.

