Onsdag var det 50 år siden kong Harald fikk sin Sonja Haraldsen og Norge fikk en ny kronprinsesse.

Gullbryllupet ble feiret med stor stil, og under programmet i Domkirken stod artist Nils Bech for ett av innslagene.​

Torsdag sier Bech til TV 2 at det føltes «mektig og vakkert» å få lov til å delta i feiringen av kongeparet.

– Jeg er veldig takknemlig og stolt i dag. Det er en fantastisk ting å få lov til å være med og feire kjærligheten når man også vet hvordan kongeparet selv måtte kjempe for å få sin kjærlighet, sier han.

​Skrev sangen til gullbryllupet

Artisten, som selv er homofil og har kristen bakgrunn, forteller at det var sterkt for ham å fremføre sangen i domkirken med biskopens velsignelse.

Onsdag fremførte han den selvskrevne sangen «Thank You» sammen med ballettdanser Silas Henriksen, noe som fikk frem tårer i øyekroken til en tydelig rørt konge.



Sangen begynte han å skrive for mange år siden, men den ble først gjort ferdig til gullbryllupet.

– Jeg tilpasset teksten så den kan handle om kongeparet, hvordan det var for meg som homofil og skjulte kjærligheten i mange år, og hvordan det fremdeles kan være for mange, som ikke kan få den de elsker eller må leve i skjul med kjærligheten, sier han.

Takket mormoren

Etter onsdagens opptreden delte Nils Bech et innlegg på Facebook, hvor han skriver at sangen handler om noe som skjedde for syv år siden. Da lå han i sengen sin sammen med kjæresten sin, og sendte plutselig en takk til sin mormor for at han møtte kjæresten.

Bech forteller at det var en vanskelig prosess da han selv kom ut som homofil, og at han i en periode tenkte at han selv ikke kunne bli elsket.

– Så skjønte jeg på et tidspunkt at mormoren min aldri hadde sagt at det var noe feil med meg. Det var uforbeholden kjærlighet og hun ble et symbol for meg for å bekrefte meg selv og tenke at jeg også kan bli elsket, sier han og forteller videre:

– Derfor takket jeg henne, for det er sånn at for å få et kjærlighetsforhold til å fungere må man elske seg selv.

– Preger offentligheten

Ved flere anledninger har kongefamilien tatt et tydelig standpunkt om at alle skal få være med i det norske fellesskapet. I 2016 rørte kongen for eksempel en hel verden med sin tale hvor han hyllet mangfoldet i Norge.

– En hver ytring i offentligheten som gjør verden til et bedre sted, eller som gjør noe for folk som er i en vanskeligere situasjon enn andre, er fantastisk uansett hvem som uttrykker det. Men når offentlige personer som kongefamilien gjør det, har det enda større effekt og det gir større ringvirkninger, sier Bech.

– Det er fantastisk at de er så bevisst på hva de signaliserer og hvordan de er med på å prege offentligheten, legger han til.

Kongeparet måtte selv gjennom en kamp for å få hverandre. I ni år måtte de kjempe, før de fikk lov til å gifte seg med hverandre.

– De har gått foran med et godt eksempel med tanke på sine utfordringer med å få hverandre, og at de har fortsatt med åpenheten videre i livet med sine egne barn og at de også har fått lov til å være med de de ønsker, sier sangeren.

– Rører kongen

Ingvild Endestad, leder i Foreningen FRI, sier til TV 2 at Nils Bechs opptreden onsdag hadde «noe ekstra ved seg».

– At vi på en slik dag får lov å se likekjønnet kjærlighet i et kirkerom, som er et rom som vi har vært stengt ute fra så lenge, rører nok ved mange, sier hun.

Opptredenen rørte i alle fall åpenbart ved noe hos kongeparet, noe Endestad mener er av stor betydning.

– Det er ikke første gang kongen skaper noe som inkluderer flere av oss. Jeg tror det er viktig hver eneste gang det gjøres og at vi klarer å inkludere hele «viet» som finnes i dette landet, sier hun og legger til:

– Det er viktig at de som skal skape et fellesskap, klarer å inkludere hele fellesskapet og bidra til at flere av oss føler tilhørighet.

Endestad mener Norge, med sin åpne kongefamilie, er i en unik posisjon.

– Jeg kjenner ikke til så mange andre steder i verden hvor det er sånn, og den situasjonen vi har i Norge er på mange måter unik. Vi har ikke så mange steder hvor homofile og transpersoner kan leve så fritt som vi gjør her, og hvor vår kultur og identitet blir en del av fellesskapet, sier hun.

Ingvild Endestad er leder FRI. Foto: Foreningen FRI

Hyller Bech

Nils Bech, som selv er homofil, har flere ganger vært åpen om sin legning og utfordringene knyttet til å stå frem. Ingvild Endestad er ikke i tvil om at Bechs åpenhet er viktig.

– Han baner vei for mange andre skeive, men han åpner også hjertene for veldig mange for å forstå at kjærlighet er noe grunnleggende for oss alle, selv om den kan se ulik ut, sier hun.

De gode ordene setter en ydmyk Bech stor pris på.

– Da jeg vokste opp savnet jeg noen jeg kunne relatere meg til. På 80- og 90-tallet var det nesten ingen som stod frem som homofile i offentligheten, sier han, og legger til:

– De som er bare én generasjon over meg har aldri fått lov til å leve ut tenåringsforelskelsene sine offentlig, sier artisten.

Han mener det er en makt i å vite hvem man er uten å prøve å kjefte seg til en plass.

– Si «Sånn er jeg og dette er min kjærlighet. Hvorfor i all verden skulle du nekte meg dette?» Det er absurd at noen mener de kan si at du ikke kan fortjene å elske den du elsker.