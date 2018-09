Fredag ble det publisert en rapport som viser antall alkoholrelaterte dødsfall i tidsperioden 1990 til 2016.

Nå mener forskere at de vet hvor farlig alkohol egentlig er.

– Med det største samlede bevisgrunnlaget til dags dato, viser forskningen vår en klar sammenheng mellom helse og alkohol. Drikking gir store helseskader, på mange måter, over hele verden, sier Max Griswold, hovedforfatteren bak rapporten, som er publisert i forskningstidsskriftet The Lancent.

Han mener blant annet å ha bevist at alkoholinntak gir større sjanser for å få kreft og hjertesykdommer.

Forskerne mener også å ha bevist at det ikke finnes en sunn mengde alkohol man kan innta hver dag, som andre forskere har hevdet.​

Kun slått av Danmark

Forskerne har analysert drikkevanene i rundt 200 land, og funnet ut at det på verdensbasis har vært over tre millioner alkoholrelaterte dødsfall på 26 år.

Ifølge forskningsartikkelen er det kun i Danmark at utbredelsen av mennesker som drikker alkohol er større enn i Norge.

Den store alkoholmengden gjør forskerne bekymret.

– Vi forstår nå at alkohol er en av de største dødsårsakene i verden i dag. Vi må handle raskt for å forhindre millioner av dødsfall, skriver redaktøren i The Lancent, Richard Horton.

Femdobler sjansene

Forskerne skriver at de har hentet materiale fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Kreftregisteret i Norge.

Kreftregisterets direktør, Giske Ursin, sier at de lenge har jobbet med å kartlegge risikoen rundt konsumering av alkohol. At så mange nordmenn drikker alkohol, ser hun på som kritisk.

– Personer med et høyt inntak av alkohol har en femdoblet risiko for kreft i områder som munnhule, hals og spiserør. De har også en større risiko for å få andre krefttyper. Til og med de med et moderat alkoholinntak har dobbelt så stor sjanse for å få disse krefttypene sammenlignet med de som ikke drikker, sier hun til TV 2.

Fører også til ulykker

Selv om Norge er på toppen av lista som omhandler andelen av befolkningen som drikker, er vi ikke blant de som konsumerer flest liter alkohol i året.

Det sier forskningssjef ved Universitetet i Oslo, Thomas Clausen, til TV 2.

– Ulike drikkemønster kommer med ulike konsekvenser. Stort jevnt forbruk fører til alkoholrelatert sykdom som leverskade og kreft, mens helgefyll oftere fører til ulykker, skader og vold, forklarer Clausen og sier at det i Norge for det meste er snakk om helgefyll.

Selv om han mener drikkekulturen i andre land er vel så ille som i Norge, liker han ikke opplysningene i undersøkelsen.

– Det er ingen tvil om at også i Norge er alkohol det rusmiddelet som fører til mest negative helsekonsekvenser og sosiale konsekvenser. Det er nettopp fordi så mange bruker det.

For høye tall

Simon Nygaard Øverland i Folkehelseinstituttet har stort tiltro til forskningen.

– Det er basert på et omfattende og solid arbeid over lang tid og av mange involverte.

Likevel undres han om forskerne har operert med for høye tall hva gjelder andelen av befolkningen som drikker.

Forskerne skriver at rundt 94 % av menn og 91 % av kvinner i Norge drikker alkohol. Han viser blant annet til SSB som har meldt at under 80 % av norske kvinner drikker.

– Etter min vurdering er tallet sannsynligvis for høyt. Jeg kan se for meg at det skyldes bruk av datakilder fra Norge som gir mer usikkerhet i analysemodellen.

