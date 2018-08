Bobby Madley sluttet overraskende som dommer i Premier League tidligere i august.

32-åringen offentliggjorde nyheten i en kort pressemelding gjennom den britiske dommerforeningen der personlige årsaker ble lagt til grunn for avgjørelsen.

Nå hevder den anerkjente engelske avisen The Telegraph at Madley ble tvunget til å slutte som dommer i Premier League.

– Mobbet funksjonshemmet mann på sosiale medier

Ifølge avisen skal Madley ha mobbet en funksjonshemmet mann på sosiale medier. Dommeren skal ha sendt et bilde på Snapchat av en funksjonshemmet mann til sine følgere, og spurt dem om mulighetene for å slå ham i sprint i et skoleløp.

FAKSMILIE: The Telegraph.

En av Madleys følgere på sosiale medier skal ha ta tatt en skjermdump av meldingen, og sendt den til en av de ansvarlige i FAs dommerkomité. De skal ha reagert så kraftig at Madley altså ble tvunget til å slutte som dommer i Premier League.

Verken Bobby Madley, eller noen av dommerens familiemedlemmer, vil gi noen kommentarer om saken overfor The Telegraph.

De ønsker heller ikke å gi noen ytterligere opplysninger om hvorfor han sluttet som dommer i Premier League.

32-åringen var lenge regnet som en av Storbritannias beste unge dommere. Han planlegger nå et nytt liv i Norge, hvor kjæresten bor.

På vei til Norge

TV 2 fikk forrige uke bekreftet av dommersjef Terje Hauge at Madley, som har norsk kjæreste, har sendt en henvendelse til dem for å høre om muligheten for at han kan bli en del av det norske dommermiljøet.

– Vi har fått en henvendelse som kan bekrefte at han skal til Norge. Vi har snakket med ham én gang, og vi er enige om å holde kontakten. Han flytter i løpet av høsten. Når han er på besøk, skal vi ha gode samtaler med ham. Dersom han er motivert til å bli en del av miljøet vårt, er han velkommen, sa Hauge til TV 2.

Madley har siden debuten i 2013 dømt 91 kamper i Premier League og ble registrert som FIFA-dommer i starten av 2016 og kunne dermed dømt kamper på internasjonalt nivå. Han fikk blant annet ansvaret for Community Shield forrige sesong i tillegg til 18 kamper i Premier League.

– Han er engelsk FIFA-dommer, men jeg regner med at han avrunder sin karriere i England i forbindelse med flyttingen. Han kan selvsagt bli internasjonal dommer i Norge, men da må han først bli en del av miljøet, gjøre ting på våre vilkår og prestere på banen, poengterte Terje Hauge.