Da Anton ble med i SD, trakk fetteren tilbake bryllupsinvitasjonen

– Kan gå med SD-klær på Ica

Venner har også snudd Anton ryggen etter at han ble aktiv i SD, og det er flere han ikke lenger omgås i dag.

– Hvorfor tror du mange får en så sterk reaksjon?

– Det er veldig rart. Men jeg tror det er annerledes i dag. I 2010 til rundt 2012 var dette ganske infisert i Sverige, med tanke på at SD kom inn i Riksdagen for første gang. Det tror jeg skapte en ganske hatefull situasjon, og mange tok avstand fra partiet, sier han.

I dag blir imidlertid SD akseptert på en helt annen måte i den politiske debatten, mener Anton.

– Før ville man gjerne kle seg om når man gikk fra valgboden og hjem. Nå går jeg gjerne i SD-klær på Ica uten problem. I 2014-valget hadde vi politibeskyttelse rundt valgboden hele tiden, men slik er det overhodet ikke nå, sier han.

STUERENT: Det har blitt mindre vanskelig å være Sverigedemokrat, ifølge Anton Berglund. Her i samtale med partikollega i valgboden i Eskilstuna. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

Og kanskje har svenske politikere og andre simpelthen blitt nødt til å akseptere SD. På de siste meningsmålingene har partiet rundt 18 prosent oppslutning, til tross for at pilene har pekt noe nedover de siste ukene.

Anton gir media skylden for det han mener er en årelang misoppfatning av SD, særlig med tanke på innvandringspolitikken.

– Folk hører bare på media som gir et ensidig bilde, også hører de på de andre partilederne som sier at vi er grusomme. Da blir det sånn, sier han.

– Men er det noe SD kunne gjort for å presentere innvandringspolitikken sin på en mindre fiendtlig måte?

– Det er nok ganske vanskelig. Ser man på perioden fram til 2015 var vi det eneste partiet som syntes at vi skulle ha noen begrensning i det hele tatt, og alle partier mente at vi hadde feil. Men fra høsten 2015 snudde alt, da også andre partier gikk ut og ville begrense innvandring. Det ble en helomvending av politikken. Jeg tror det hadde vært vanskelig for oss å gjøre noe annerledes på den tiden, hvis vi skulle klare å nå ut til folk, sier han.

Forsvarer stenging av grensen

SD går til valg på å stenge Sveriges grenser, og i en periode stanse all innvandring til landet. I likhet med Fremskrittspartiet (Frp) i Norge, vil SD «hjelpe folk der de er» og satse på hjelp i nærområder.

– Det er fordi vi må løse det problemet som er med innvandrere i Sverige i dag. Vi må ta hånd om dem, sier Berglund.

– Men hvordan kan man moralsk forsvare å stenge grensen når det er mange som trenger hjelp?

– Vi anser det som moralsk riktig fordi vi må ta hånd om dem som er i Sverige. Alle som har kommet fra Syria og som er i Sverige nå, må vi ta hånd om. Og da må vi stenge grensen til Sverige akkurat nå.

– Klarer man ikke gjøre begge de tingene samtidig?

– Nei, det synes ikke vi at man gjør. For sånn har det jo vært i alle år, og det har ikke funket. Vi mener at man må stenge grensen for å ikke spe på problemet, helt enkelt, sier han.

Anton argumenterer med at han gjennom hele sin oppvekst i Eskilstuna har sett problemer forårsaket av dårlig regulert innvandringspolitikk.

– Vi har hatt store problemer med segregerte områder. Det finnes områder der visse typer mennesker styrer. De tar over og gjør at andre mennesker flytter derfra. Det finnes skoler her i Eskilstuna hvor 95 prosent av elevene ikke har svensk som morsmål. Det blir et stort problem, mener Berglund.

– Jeg synes ikke det gir et godt samhold. Vi skal holde sammen og være ett Sverige. Hvor du kommer fra spiller ingen rolle, men alle skal kjenne seg som en del av Sverige.

Til tross for en dyster beskrivelse av dagens Sverige, ser Anton lyst på fremtiden.

– Ellers hadde jeg ikke vært politiker. Da hadde jeg heller flyttet til Norge, sier han og ler.

Del gjerne din mening om valget i Sverige med #2valg