I serien verdensrekorder vi ikke hadde sett for oss, kommer "fartsrekord i snømåking, med traktor uten fører", ganske høyt oppe. Det skal vi tilstå.

På en annen side: Det er kult at noen har funnet på å gjøre det også.

"Noen" er i dette tilfellet Nokian Tyres og Valtra, som produserer henholdsvis dekk og traktorer. Begge er selvsagt finske. Det er vel bare der man finner på å gjøre slike ting?!

Så mye moro kan du ha med en traktor

Heftig traktor

Partnerne slo seg sammen, fant de mest ekstreme dekkene til Nokian og fintunet motoren på Valtras råtass 254 Versu. Så var det bare å sette på plogen og finne et egnet sted å gi gass.

Et islagt vann ble løsningen. Versu-traktoren programmeres til å kjøre en gitt strekning, og så er det bare å gi gass!

Heftig U-sving

Og hvis dette representerer farten vi kan få brøytet veiene våre i framover, så lover det godt. Forutsatt at ingen finner på å komme i veien for plogen. Da er det game over ...

Hva som ble toppfarten kan du se i klippet øverst i denne artikkelen. Der får du også se hva som skjer når man foretar en U-sving med en traktor med plog i høy hastighet. Halsbrekkende greier!

