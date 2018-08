Etter at det regnet i store deler av landet onsdag og natt til torsdag, gjør solen igjen et byks inn landet, noe som vil gi sommertemperaturer gjennom hele helgen.

– Vi har hatt et kraftig nedbør som har passert landet i løpet av torsdagsnatten, denne nedbøren er nå på vei mot øst. Så nå kommer det et høytrykk fra sør som vil gi et fint vær i helgen, sier Ina Ynnesdal, vakthavende meteorolog i Storm Geo.

Fredag kan hele Norge skilte med sommervær.

– Det kommer et høytrykk som vil gi sol og fint vær i hele landet på fredag. Det vil regne litt på fredagsmorgningen i nord, men her vil det også bli finere vær utover dagen, opplyser meteorologen.

Kamp mellom solen og regnet

Utover lørdagen og søndagen vil det foregå en kamp mellom et lavtrykk og et høytrykk. Heldigvis er det høytrykket, med solen på sin side som er den sterkeste.

– Et lavtrykk med nedbør vil prøve å komme inn fra vest, men vi har et høytrykk i landet som vil prøve å stoppe denne nedbøren fra å komme inn i landet, forteller meteorologen.

Riktignok vil lavtrykket føre til regnvær på enkelte steder på Vestlandet, men landet ellers kan smykke seg i sol og temperaturer opp mot 20 grader.

– På Vestlandet vil lavtrykket føre til at det regner enkelte steder. Men Sør- og Østlandet vil få fint vær, det samme gjelder også Nord-Norge. Det vil kunne være noen skyer, men relativt fint vær med gode temperaturer som vil ligge på rundt 20 grader stort sett i hele landet, sier Ynnesdal.

Oslo varmest

Det vil være Oslo som kan skilte med det varmeste i været i helgen. Men fortvil ikke om du ikke bor i hovedstaden.

– Det vil ikke bli noen særlige variasjoner i landet, generelt vil det være varmt i hele landet. Oslo vil nok være det stedet som vil være varmest, men også resten av Sør- og Østlandet kan forvente grader opp mot 20 grader. Til og med på Finnmarksvidda blir det generelt varmt, sier Ynnesdal.

Selv om det blir generelt varmt i helgen, påpeker meteorologen at sommeren er på hell.

– Vi ser at dynamikken i været begynner å bli litt annerledes. Vi kjenner lufta på morgningen er litt friskere og kjøligere, noe som viser at været begynner å forandre seg inn mot høstvær, sier Ynnesdal.