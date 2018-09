​Se Burnley-Manchester United på TV 2 Sport Premium 2 og TV 2 Sumo søndag kl. 17

Med jevne mellomrom hører man uttrykket «å parkere bussen» i fotballsammenheng.

Enkelt forklart er dette en metafor for en taktikk hvor et lag ligger svært dypt i banen og forsvarer seg med alle mann i håp om å stjele et poeng, kontre inn en heldig scoring eller forsvare en (ofte ufortjent) ledelse.

Opprinnelig kommer uttrykket fra portugisisk fotball. «Estacionar o autocarro» var en beskrivelse av måten små lag spilte mot de store på. I Italia har man hatt lang tradisjon for å dyrke godt forsvarsspill. Spillestilen catenaccio («dørbolt») har i italiensk sammenheng røtter tilbake på 1950-tallet. I mange tiår har italienske klubblag og landslag tvunget motstanderlag inn i ett spill som passer sitt eget lags defensive styrker og på den måten ufarliggjort motstanderne.

Freste etter Tottenham-kamp

​For det bredere fotballpublikumet ble uttrykket «å parkere bussen» best kjent da Josè Mourinho kritiserte Tottenham etter en kamp på Stamford Bridge i 2004.

Chelsea hadde stanget mot Jacques Santinis Tottenham-mur i 90 minutter uten uttelling. Mens franskmannen kunne glede seg over at Spurs holdt nullen for tredje kamp på rad, var Mourinho langt mindre imponert over det bortelaget viste.

– Som vi sier i Portugal: De tok med seg bussen og forlot den foran målet. Som storklubb kommer det av og til veldig små klubber på besøk. Tottenham fikk et poeng de ikke skulle hatt, freste Mourinho etter kampen.

– Vi avsluttet kampen med alle angriperne våre - Kezman, Duff, Drogba og Gudjohnsen. Man avslutter ikke kampen med så mange angripere om motstanderlaget også prøver å vinne. Neste gang skal jeg ikke ha William Gallas og Alexei Smertin på benken. Da skal jeg ha Adrian Mutu og Arjen Robben. Jeg trenger ikke forsvarsspillere, fortsatte «The special one».

– Parkerte et fly

​Siden har Mourinho ironisk nok benyttet seg av Santinis taktikk oftere enn svært mange andre managere. Portugiseren har i løpet av karrieren stort sett mønstret sterkere forsvarsfirere enn Santini gjorde med Noureddine Naybet, Ledley King, Erik Edman og Noe Pamarot, noe som åpenbart forklarer hvorfor han har lykkes med taktikken så ofte.

I 2010 løp portugiseren rundt på Camp Nou med én finger i været. Inter hadde nettopp slått ut Barcelona i semifinalen i Champions League. Etter 3-1-seieren på hjemmebane visste Mourinho at borteoppgjøret ville bli en forsvarskamp. At venstrebacken Cristian Chivu sto oppført som offensiv venstrekant i lagoppstillingen var et signal om hva som ventet. Da Thiago Motta ble utvist etter 28 minutter så det mørkt ut, men resten av kampen ble en stilstudie i sideforskyvning, komprimering av farlige rom og klareringsspill på ypperste nivå innenfor 16-meteren. Gerard Piques scoring seks minutter før slutt var ikke nok for hjemmelaget. Etter kampen ble bussmetaforen brukt igjen.

– Vi vant dobbeltoppgjøret i Barcelona, men alle snakker om at Barcelona vant kampen og at vi parkerte bussen foran mål. Vi parkerte ikke bussen. Vi parkerte flyet, og det gjorde vi av to grunner. Den ene grunnen var at vi var ti mann. Den andre grunnen er at vi slo dem 3-1 på hjemmebane. Det gjorde vi ikke gjennom å parkere bussen, båten eller flyet, men ved å knuse dem, sa Mourinho.

Scoringsrekord og poengrekord

​Portugiserens defensive tilnærming er blitt kritisert av mange, men Mourinho har også ledet lag som har satt scoringsrekorder og poengrekorder. Inter scoret mest mål i begge sesongene Mourinho ledet dem. Den første sesongen i Real Madrid endte med 102 scoringer på 38 kamper, sju scoringer mer enn ligavinnerne Barcelona. Den påfølgende sesongen hamret Mourinhos lag inn vanvittige 121 scoringer og vant La Liga. Real Madrid ble første lag som tok 100 poeng i en sesong.

Etter oppholdet i Madrid vendte Mourinho snuten mot gamle trakter. Han vant Premier League på andre forsøk i 2014/15. Etter sesongen pratet han om å parkere bussen igjen.

– Jeg har stor respekt for bussjåfører, smilte han i et intervju med BT Sports.

– Man må være veldig dyktig for å være en bussjåfør. Men for å parkere bussen trenger man hjelp. Uten den hjelpen kan bussen krasje. Så jeg vil gjerne gi litt kreditt til bussjåfører eller managere som vet hvordan man parkerer en buss. En bussjåfør trenger mye erfaring og trening for å parkere bussen. I fotball tar det ofte tid og hardt arbeid for å skjønne hvordan man parkerer en buss. Jeg føler spillerne mine jobber hardt. Selv om alle spillere helst vil gå ut på banen for å ha det gøy, er det ikke alltid det er slik, fortsatte han.

Får støtte av klubblegender

​Så langt denne sesongen har ikke Mourinhos Manchester United lykkes med å parkere bussen. Sju baklengsmål på tre kamper er ikke hverdagskost for portugiseren. Det har heller ikke sett ut som Manchester United-spillerne har hatt det gøy på banen. En svak pre-season er blitt fulgt opp av fattige tre poeng på tre kamper, og nå er det for alvor begynt å brenne under beina på den karismatiske 55-åringen.

Det har fått flere klubblegender til å gå offentlig ut for å støtte Mourinho. En av dem er den tidligere Manchester United-kapteinen Bryan Robson, som liker svært dårlig at deler av klubbens supportere ønsker å se at Mourinho får sparken.

– Det er for lett. Majoriteten av denne klubbens supportere krever manageren sparket etter noen få dårlige resultat, og det er ofte disse som skriker høyest, sier han til Manchester Evening News.

– Men merittene til José er mer enn gode nok. Etter bare tre kamper så kan vi ikke snakke om å sparke manageren. Vi må alle bare oppmuntre ham og støtte ham, slår Robson fast.

Ryan Giggs er enig.

– Jeg var på Old Trafford på mandag som Manchester United-fan. Det er på tide fansen står samlet, både for å støtte klubben og for å støtte manageren, slår han fast

Ifølge Daily Mail har Manchester Uniteds ansatte klubbambassadører – som inkluderer Robson, Dwight Yorke, Andy Cole, Denis Irwin og Ji-sung Park – mottatt en offisiell epost fra klubbens ledelse der de har fått beskjed om å opptre forsiktig i media når det gjelder spørsmål om manageren.

Det spørs om det er nok om Mourinho skulle tape eller avgi poeng borte mot formsvake Burnley på søndag.

