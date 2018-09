– Jeg overlevde. Jeg er sjeleglad for at jeg våkner om morgenen. Ikke alle gjør det, sier Siri Øystese (36) med tårer i øynene til TV 2.

Den Siri hun var før kreften, er borte.

– Jeg savner henne. Hun var kul. Impulsiv. Var med på alt. Jeg kommer mest sannsynlig aldri til å bli den jeg var igjen.

På T-skjorten hennes står det: «Don't look back. You're not going that way».

Drømmesommeren som forsvant

Hun var 30 år gammel, skulle ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, var nyforelsket og så frem til det som skulle bli den beste sommeren i hennes liv.

Pink-konsert i Oslo, venninnebesøk fra Karmøy, Bygdalarm i Øystese. Det var duket for fest.

I mai 2013 fikk hun beskjeden som endret alt: Livmorhalskreft.

– Jeg måtte begynne med cellegift med en gang og så ble det strålebehandling, forteller hun.

Kreftfri, men ikke frisk

Fredag 3. august i år ble hun erklært kreftfri etter fem år uten tilbakefall. Det ble en merkedag, men hun er langt fra frisk.

– Av alle senskadene kreftbehandlingen har gitt meg, er fatigue – altså kronisk tretthet, den mest altoppslukende, forteller Øystese.

– I tillegg har jeg mageproblemer på grunn av stråleskadet tarm. Jeg ble sendt rett i overgangsalderen i begynnelsen av 30-årene og jeg er steril.

Allerede på ungdomsskolen hadde Siri familieplanen klar. Hun ønsket seg tre barn og de skulle hete Oda, Una og Gaute. Det kommer mest sannsynlig aldri til å skje. Stråleskadene gjør at hun ikke kan bære frem barn selv. Adopsjon er heller ikke forsvarlig siden hun lider av kronisk tretthet, mener hun selv.

– Sterilitet og overgangsalder kan dyttes ned i underbevisstheten, men det er forferdelig vondt å tenke på når det dukker opp, forteller 36-åringen.

– Tabu å snakke om skader på underlivet

Ingen hadde forberedt henne på det som kom i ettertid av den livreddende, men også ødeleggende kreftbehandlingen. Ingen hadde fortalt hvor store plager en stråleskadet tarm kunne gi. Ingen hadde sagt at sexlivet kunne bli vanskelig.

Derfor har hun bestemt seg for å være helt ærlig og åpen.

– Eggstokkene mine er forkullet. De kan ikke finne dem under ultralyd engang, sier Siri med et smil.

For galgenhumor har hun lært seg. Noe annet ville bare blitt tragisk forklarer hun.

Kampanjen #Sjekkdeg

Siri er nå aktiv i Kreftforeningen som leder for Gynkreftforeningen i Bergen.

Hun håper at hennes personlige historie kan få flere kvinner til å ta den viktige turen innom gynekologen en gang hvert tredje år.

– Et par minutter med ubehag i en gynekologstol er bedre enn å gå gjennom kreftbehandling og det som kommer etter, sier hun og oppfordrer alle kvinner til å følge Livmorhalsprogrammet.

Det er en billig livsforsikring, påpeker hun.

– Du har bare et liv. Du har bare en kropp. Ta vare på den. Sjekk deg, oppfordrer hun.

Kunne vært null døde

Bare i 2016 døde 95 kvinner av livmorhalskreft i Norge.

Tallet kunne vært null, ifølge Kreftforeningen.

– Der er ikke bare vi som sier det. Det har faktisk generalsekretæren i Verdens Helseorganisasjon også sagt, sier generalsekretær Anne Lise Ryel til TV 2.

Forutsetning er at kvinner tar HPV-vaksinen, og at de etter fylte 25 år sjekker seg hvert tredje år.

– Akkurat når det gjelder livmorhalskreft, så er det faktisk mulig å følge med og se celleforandringer ti til femten år før du ville fått kreft, sier Ryel.