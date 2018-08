Presset på Manchester Uniteds manager José Mourinho har bare økt i styrke etter den svake sesongstarten.

Etter å ha slått Leicester i ligaåpningen, tapte Manchester United 2-3 mot Brighton på bortebane og ble mandag slått hele 3-0 av Tottenham på Old Trafford.

​Se hvordan Tottenham banket Manchester United øverst!

Manchester United-fansen ser ut til å være splittet i synet på om Mourinho er rett mann til å lede klubben videre.

Både på TV 2 Sportens Facebook-side og hos Manchester Uniteds offisielle skandinaviske supporterklubb diskuterer supporterne heftig om Mourinho bør få sparken eller ei.

TIDLIGERE UNITED-HELT: Manchester Uniteds Ryan Giggs med Premier League-pokalen. Foto: Scott Heppell

Manchester United-legenden Ryan Giggs har fått med seg at klubbens fans verden rundt diskuterer fremtiden til José Mourinho.

Ber fansen støtte Mourinho og laget

Giggs oppfordrer fansen til å stå samlet bak manageren og laget. Han liker ikke at diskusjonene rundt Mourinhos fremtid ser ut til å ha splittet supporterne.

– Jeg var på Old Trafford på mandag som Manchester United-fans. Det er på tide fansen står samlet, både for å støtte klubben og for å støtte manageren, slår han fast i et intervju med

Waliseren, som var med på å vinne Premier League 13 ganger og Champions League to ganger med klubben, føler seg sikker på at situasjonen vil snu for Manchester United.

– Akkurat nå opplever vi en tøff periode, men vi har hatt tøffe perioder tidligere, og klarte å komme oss gjennom det, minner Giggs om.

– Manageren trenger oppmuntring og støtte

Den tidligere Manchester United-kapteinen Bryan Robson liker svært dårlig at deler av klubbens supportere ønsker å se at Mourinho får sparken.

– Det er for lett. Majoriteten av denne klubbens supportere krever manageren sparket etter noen få dårlige resultat, og det er ofte disse som skriker høyest, sier han til Manchester Evening News.

– Men merittene til José er mer enn gode nok. Etter bare tre kamper så kan vi ikke snakke om å sparke manageren. Vi må alle bare oppmuntre ham og støtte ham, slår Bryan Robson fast.

Manchester United møter søndag Burnley i Premier League. Oppgjøret sendes direkte på TV 2 Premium og TV 2 Sumo.