Tre løslatt etter enorm tabbe

Det var i begynnelsen av denne måneden at politiet aksjonerte mot en leir midt i ørkenen i den amerikanske delstaten New Mexico. I utgangspunktet var politiet ute etter en mann med navn Siraj Wahhaj, som var mistenkt for å ha bortført sin tre år gamle sønn, Abdul-Ghani Wahhai.

De kunne imidlertid ikke forberede seg på synet som møtte dem. På stedet fant politiet elleve utsultede barn, samt levningene etter det som senere viste seg å være den tre år gamle gutten.

Siraj Wahhaj, hans søstre Hujrah Wahhaj og Subhannah Wahhaj, hans muslimske hustru Jany Leveille, og svigerbror Lucas Morton, ble blant annet siktet for barnemishandling i forbindelse med saken. Nå er tre av dem løslatt fra fengslet i Taos i New Mexico.

De tre ble løslatt etter at en dommer avviste anklagene om barnemishandling, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– De er ute nå, sier Subhannah Wahhajs forsvarer, Megan Mitsunaga, til nyhetsbyrået.

Stor feil

Dommer Emilio Chavez beordret at anklagene mot Lucas Morton, Subhannah Wahhaj og Hujrah Wahaj måtte droppes fordi påtalemyndigheten har begått en prosessfeil i forbindelse med fengslingen.

Ifølge CNN viser rettspapirene at det ikke ble gjennomført en innledende høring av de tre innenfor tidsrammen på 10 dager, slik loven i New Mexico krever.

Påtalemyndigheten har ikke gitt uttrykk for om hvorvidt de vil komme med nye anklager mot de de tre. De er fortsatt siktet for å ha bygget leiren på en eiendom som tilhørte noen andre. Deres forklaring er at de bygget leiren på stedet ved en feiltakelse.

En annen dommer har også avvist anklagene om barnemishandling mot Siraj Wahhaj og kona Jany Leveille på grunn av prosessfeil. De er fortsatt siktet for blant annet å ha forårsaket Abdul-Ghani Wahhais død, og sitter fortsatt fengslet.

Går hardt ut

Dommerne har høstet massiv kritikk på sosiale medier etter at de avviste anklagene, ifølge Reuters.

En annen dommer i retten i Taos County, Jeff McElroy, går hardt ut mot påtalemyndigheten, og beskylder dem for å være inkompetente.

– Dette er en situasjon hvor retten blir fanget mellom veldig offentlig, veldig sjokkerende informasjon og fullstendig mangel på å følge ordinære prosedyrer, sier han til den lokale tv-stasjonen KOAT, ifølge CNN.

Taos County Sheriff's Office og påtalemyndigheten har begge beskrevet de siktede som «muslimske ekstremister», som trente barna til å angripe skoler og «andre korrupte institusjoner».

De elleve barna var alle utsultede da de ble funnet, mens levningene etter Abdul-Ghani Wahhai ble funnet i en tunnel i leiren. Siraj Wahhaj og Leveille er blant annet siktet for å ha forårsaket treåringens død ved å ikke gi han nødvendige medisiner. Tom Clark, en av Saraj Wahhajs forsvarere, mener påtalemyndigheten bør fokusere på de gjenværende anklagene mot hans klient.