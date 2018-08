Tyske myndigheter har bekreftet rapporter om en lekkasje fra politiet, etter at grunnleggeren av protestgruppen Pegida, Lutz Bachmann, publiserte navnet på en 22 år gammel irakisk drapsmistenkt.

Irakeren er mistenkt for å ha drept en 35 år gammel tysk mann i byen Chemnitz, og Bachmann publiserte den mistenktes fulle navn i sosiale medier.

Dette førte etter hvert til demonstrasjoner fra høyreekstreme i Chemnitz, hvor også rundt 1500 venstreradikale motdemonstranter møtte opp. Demonstrasjonene ble voldelige, og rundt 20 personer ble skadet.

– Betyr at vi har et kjempeproblem

Politiet i den tyske byen får kritikk for å ikke ha vært tilstrekkelig forberedt på demonstrasjonen, hvor det møtte opp langt flere enn ordensmakten hadde forventet.

Men deler av politiet mistenkes også nå for å ha tette bånd til det høyreekstreme miljøet, skriver The Guardian.

Lekkasjen av den drapsmistenkte irakeren er bekreftet av en talsperson i politiet, som også opplyste at det er startet en etterforskning av hvordan lekkasjen kunne forekomme.

Det var arrestordren for den mistenkte 22-åringen som ble lekket, og som deretter sirkulerte i sosiale medier som WhatsApp. Særlig ble bildet spredt fra den høyreekstreme gruppen Pro Chemnitz, som var gruppen som tok initiativet til lørdagens demonstrasjon.

Visestatsminister i delstaten Sachsen, Martin Dulig, kaller lekkasjen skandaløs.

– At arrestordren sannsynligvis ble lekket fra politiet til høyreekstremistiske kretser, betyr at vi har et kjempeproblem. Dette er en sjokkerende hendelse, sier Dulig.

– Deler av politiet har sympatier med Pegida

Forrige uke ble politiet anklaget for å ha beskyttet demonstranter fra Pegida, etter at de stoppet et kamerateam fra den tyske kanalen ZDF fra å filme en demonstrasjon. Dette skal ha skjedd etter klager fra en av demonstrantene, som senere viste seg å være en politimann.

Onsdag ble politiet anklaget for å ha løyet, da de påstod at de hadde undervurdert hvor mange demonstranter som skulle møte opp i Chemnitz. Disse anklagene ble fremmet etter at det kom frem at myndighetene i Sachsen hadde advart politiet om at det var ventet høyreekstremister fra hele landet.

Rundt 591 politibetjenter ble satt i aksjon, noe politisjefer senere har innrømmet var altfor lite.

– På tysk fjernsyn har det vært sagt at deler av politiet har sympatier med det anti-islamske innvandringsfiendtlige Pegida, og det har man ganske klare tegn på. Opplysninger nå tyder på at politiet lekket informasjon om helgens drap til høyreekstreme, sier generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité, Kate Hansen Bundt, som har mange års erfaring som ekspert og forsker på Tyskland, til TV 2.

Bundt sier det alltid vil være slik at noen politifolk er høyrevridde, mens andre er venstrevridde, og selv om det er bekreftet lekkasjer fra politiet, vet hun ikke om at det finnes politifolk som er med i det organiserte nynazist-miljøet.

Sammensatt

Noe av årsaken til at det oppstår slike demonstrasjoner akkurat i Chemnitz, tror Bundt kan være at delstaten Sachsen lenge har vært et kjernested for antiislamske holdninger.

– Dette er en del av Tyskland som har lignende historie som det kommunistiske Øst-Europa, med liten arbeidsinnvandring og berøring med fremmede kulturer. Dette er også en del av Tyskland som har blitt hengende etter økonomisk, og mange føler seg avkoblet fra samfunnsutviklingen i et Tyskland som ellers har lav arbeidsledighet og sunn økonomi.

Tyskland-eksperten tror mange av innbyggerne frykter hva store inntog av innvandrere vil bety for egen velferd og majoritetskulturen, og at de føler seg oversett.

– Med dette mordet eksploderer fremmedhatet. Men dette er en sammensatt sak, og man kan ikke avskrive demonstrasjonsbølgen med å bare si at dette er høyreekstreme nynazister. Å si at disse menneskene er de umoralske og onde, mens resten er de moralske og gode, blir veldig feil.

Bundt sier Tyskland har et stort og sammensatt problem, som ansvarlige politikere må ta på alvor og analysere grundig for å finne riktig medisin. Hun tror også en del av grunnen til at slike demonstrasjoner oppstår, er Tysklands kompliserte historie og samtid.

– Om slike sammenstøt skyldes gammel kommunisme og dens manglende oppgjør med nazismen, nåværende økonomisk misære eller dagens innvandrings- og integreringspolitikk, er vanskelig å si. Sannsynligvis er det en kombinasjon av flere faktorer, sier Bundt.