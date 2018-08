Igjen stormer det på toppen i Telenor.

Denne gangen er det strid mellom konsernsjef Sigve Brekke og sjefen for Telenor Skandinavia, Berit Svendsen, om Svendsens stilling.

For to uker siden meldte NRK at Brekke flere ganger har prøvd å tilby Svendsen andre stillinger i konsernet, med mindre makt og innflytelse.

Blant annet skal Brekke har spurt Svendsen om å ta jobben som sjef for Telenors datterselskap i Thailand, Dtac. Den stillingen ville tatt Svendsen ut av konsernledelsen i Telenor, og hun takket nei.

– Manglende tillit

Etter det TV 2 erfarer er det nå stor uro blant de ansatte i Telenor i Norge.

Ifølge TV 2s kilder er det en allmenn oppfatning innad i organisasjonen at Brekke ikke har tillit blant de ansatte. Dette går likevel lengre tilbake i tid enn striden nå med Berit Svendsen.

I november 2015, få måneder etter at Brekke tok over som konsernsjef, avslørte bladet Kapital at det var store feil på CV’en til Brekke. Deler av utdannelsen som sto beskrevet, stemte ikke med virkeligheten.

Ifølge TV 2s kilder skal Brekke i etterkant av denne avsløringen ikke ha klart å bygge seg opp en posisjon med nødvendig tyngde blant de ansatte.

– Ikke felles retning

Tre år etter tiltredelsen skal oppfatningen internt være at Brekke heller ikke har klart å skape en felles retning og visjon for Telenor sammen med de ansatte. Mange reagerer også på at endringsprosesser i organisasjonen settes igang, for så plutselig å stoppes.

Også den åpne striden med styreleder Gunn Wærsted på slutten av 2016 skal ha bidratt til å svekke tilliten til Brekke blant de ansatte. Det ble da kjent at Wærsted hadde bedt Brekke om å trekke seg som konsernsjef, noe han ikke ville gå med på. Etter en svært offentlig skittentøyvask, ble styret til slutt enige om å la Brekke fortsette i stillingen.

Svendsen-exit?

Det skal nå være stor bekymring blant de ansatte i Telenor om at Skandinavia-sjef Berit Svendsen skal bli presset ut av sin stilling mot sin vilje.

Flere kilder TV 2 har snakket med mener at dette kan bli ødeleggende for selskapet og Telenors omdømme. Uroen de siste par ukene skal ha ytterligere svekket Brekkes posisjon blant de ansatte.

Telenors kommunikasjonssjef, Atle Lessum, sier til TV 2 at Telenor ikke ønsker å kommentere saken, da den bygges på anonyme kilder og dermed er vanskelig å imøtegå.

​