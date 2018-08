Denne så vi ikke komme, det må vi bare tilstå. Vi ble rett og slett tatt litt på senga, da Renault viste sin nye konseptbil Arkana.

Avdukingen har akkurat skjedd på MIAS – en forkortelse som står for Moscow International Auto Show.

Det er ingen tvil om at den franske bilprodusenten har latt seg inspirere av BMW og Mercedes. Her er det tydelig coupe-linjer, i stedet for den tradisjonelle og mer praktisk hekken vi er vant med.

Arkana blir ganske kompakt, og skal være et nytt tilskudd i C-segmentet (omtrent på størrelse med Golf).

Renault er etterhvert kjent for å komme med noen dristige signaturlys. Den trenden fortsetter de med på Arkana.

Tøft design

Designet til Renault er uten tvil blitt mer attraktivt de siste årene. Med modeller som Talisman, Koleos og nye Mégan.

Arkana får signatur LED-lys som minner mye om Talisman, mens selve hovedlyktene minner om noe som kunne kommet fra BMW.

Profilen er også særegen, markerte hofter, særlig bak, og en profilert spoiler som er elegant integrert i bakluka. Sporty!

Baklysene strekker seg over hele bredden på bilen – noe som er blitt populært på flere modeller i det siste.

Coupeaktig taklinje er ikke det mest praktiske, men det ser unektelig tøft ut.

Showbil

Det er altså snakk om en konseptbil, eller "showbil" som Renault har valgt å kalle den. Men man trenger ikke å se lenge på denne doningen, for å skjønne at den er veldig nær produksjonsklar.

Planen er at den skal lanseres allerede i 2019.

Russland blir første land som får kjøpe denne bilen. Deretter vil den bli tilgjengelig i en rekke andre markeder rundt om i verden. Men IKKE i resten av Europa, av en eller annen grunn.

Kanskje noen burde starte en underskriftskampanje for å få den tilgjengelig her til lands også?

Lite informasjon

Det er klart, vi har jo bare sett konseptbilen. Vi vet ikke hvordan den er å kjøre, hvilke drivlinjer den får eller hvordan den ser ut innvendig.

Det eneste Renault sier om bilen er at den får 19" felger og at den skal være god å kjøre også utenfor allfarvei.

Vi håper Arkana blir vist på bilmessen i Paris i oktober, også. Og at vi kan få litt mer informasjon der.

Dessverre er det ingen planer om å lansere denne bilen i Norge.

